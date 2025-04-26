По данным на конец 2024 года, на учете инспекции по делам несовершеннолетних состояло 3,6 тысячи учащихся, а на внутришкольном учете — еще больше. Штатные единицы психологов предусмотрены только в Бишкеке, но не в каждой столичной школе есть такие кадры.

О том, как можно сделать атмосферу в школе более доверительной, 24.kg рассказала социальный работник Центра защиты детей Айнура Эмирканова.

— Насколько актуальна проблема правонарушений среди школьников?

— Она всегда была актуальной, потому что каждое поколение детей по-разному проявляет свою агрессию. Если раньше в воспитании было больше запретов, дети не могли высказываться, то сейчас они более свободны.

К нам часто обращаются дети, которые подвергаются буллингу в школе. Мы, ОО «Центр защиты детей», начинаем проводить профилактические мероприятия. Но было бы здорово, если в школах была такая атмосфера, где каждый ребенок мог бы довериться кому-то, кроме классного руководителя или соцпедагога.

— Что такое буллинг?

— Это постоянные намеренные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей. Это не обязательно прямые издевательства, запугивания или драки, но и взгляды, доставляющие дискомфорт, изоляция от класса, невосприятие другими и так далее.

Он может принимать различные формы:

физическое или словесное нападение,

угрозы,

исключение ребенка из группы,

другие жесты или действия, причиняющие вред ребенку прямо или косвенно.

Дети могут жаловаться на травлю по причине того, что их родители в трудовой миграции, что они одеваются не модно и другое.

— Что вызывает агрессию в детях?

— Мне кажется, у них не хватает чувства эмпатии, мягкости, доброты, потому что они не видели заботы и ласки ни в школе, ни дома. Родители часто заняты, у них нет времени на воспитание. Книжки добрые перестали читать, общаться. Каждый ребенок сам по себе, в своем смартфоне. Даже у родителей нет времени на общение с детьми, но при этом у взрослых есть время на свой телефон.

Плюс, мы не воспринимаем чувства, нужды и запросы детей.

Мы, взрослые, всегда хотим, чтобы нам было удобно.

Учителям нужен послушный ребенок, который сидит ровно, ничего лишнего не говорит. То же самое дома — родители хотят, чтобы все было идеально чисто и приготовлено до их возвращения с работы и так далее.

Мы не воспринимаем детей детьми, забывая, что когда-то сами были маленькими и делали похожие ошибки. Это главный наш недостаток. Нужно слушать ребенка, чувствовать, предугадывать даже по взгляду, как у него дела. Важно услышать ребенка в тот момент, когда он первый раз обратился за помощью, советом, а не потом, когда уже поздно что-либо изменить.

— К чему может привести регулярный буллинг, агрессия со стороны одноклассников?

— К самым плачевным последствиям, трагедии — суициду. Либо ребенок на всю жизнь может остаться с психологическими травмами и даже бросить школу.

Кроме того, ребенок, который постоянно подвергается насилию, может сам применять его по отношению к другим, более слабым и младшим детям.

Примерно два года мы практикуем обучение неформальных лидеров, «авторитетов» среди школьников. Проводим для них цикл занятий по бесконфликтному общению, управлению эмоциями. И у нас есть результаты: некоторые дети, которые раньше считались рэкетирами, стали членами школьного парламента, ролевыми моделями, на примере своих историй призывают других не повторять плохие поступки.

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У таких ребят изначально есть лидерский потенциал, даже если это антилидер. Нужно его направлять в положительное русло. Мы показываем ребенку, что он с таким потенциалом может достичь чего-то другого, и выбор уже за ним. Конечно, это не на все 100 процентов работает. Есть дети, которые по-прежнему хулиганят, но есть и те, кто сумел перебороть такое поведение.

— Кому могут пожаловаться дети в таких ситуациях?

— Классному руководителю, психологу, социальному педагогу, родителям или друзьям, которым они доверяют.

К сожалению, во многих школах нет психолога, не хватает и компетентных социальных педагогов. Бывают случаи, когда дети обращаются за помощью, но их жалобы игнорируются. Тогда подростки теряют доверие к взрослым, и в следующий раз они могут просто промолчать.

— Как вы советуете детям решать конфликты?

— Чтобы выяснять отношения, они должны научиться элементарно разговаривать, общаться, говорить о своих чувствах. Дети сразу лезут в драку, чтобы защищаться — они только так умеют. Ведь им в свое время не объяснили, как просить помощи, либо не оказали эту помощь сразу, когда они об этом попросили. Поэтому у них такой рефлекс защиты. Если придется, то и на взрослого смогут напасть.

Каждый ребенок — зеркало, копия своего родителя, прежде всего. Мы сами учим детей агрессии.

На улице, в транспорте, где часто происходят ссоры за место или конфликты с водителем, в школе и дома. Дети, как губки, впитывают, становясь свидетелями конфликтов.

— Какую работу в школах по профилактике насилия проводите вы?

— Центр защиты детей давно работает со школами, которые в основном находятся в жилмассивах на окраинах города Бишкека, где учатся дети из семей внутренних мигрантов, в трудной жизненной ситуации, без прописки и так далее.

Когда мы начали обучать родителей, то слышали от них: «Нас в детстве били, а сейчас наши дети вообще неуправляемые, знают свои права, поэтому надо их тоже бить, иначе нас не слушаются». Такой у них метод воспитания. Поэтому все, что сегодня происходит с детьми, это вина только взрослых, а не детей.

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Для создания безопасной, доброжелательной атмосферы в школах проводим разные тренинги — по эмоциональному выгоранию для педагогов, по позитивному воспитанию детей для родителей и для самих школьников, готовим их как равных тренеров.

Обучаем восьмиклассников основам безопасного поведения, бесконфликтного общения, предотвращению насилия, как распознать буллинг и куда обращаться в случае необходимости. В последующем такие занятия обученные дети проводят уже сами для своих сверстников. Они становятся более чувствительными, эмпатичными друг к другу. Растет уровень доверия к равным тренерам, дети могут обращаться за помощью к сверстникам.

Чтобы создать доверительную атмосферу, совместно со школами мы разрабатывали политику по профилактике насилия, старались сделать ящики для жалоб более привлекательными, чтобы дети смогли спокойно писать о наболевшем. Были предложения сделать доступ через QR-коды, WhatsApp, Telegram чат-боты. Во многих школах ящики есть, но обращений от детей нет. Некоторые установлены в зоне видеокамер, что нарушает конфиденциальность.

Кроме того, в школах стали проводить диагностику среди учащихся. Например, в школе № 46 психолог каждую неделю проводит диагностику среди учеников через арт-терапию, беседы. Если у кого-то агрессивное поведение или проблемы в семье, то психолог сообщает классным руководителям, чтобы те своевременно отреагировали, провели профилактику, не довели до происшествий.

Среди родителей тоже есть изменения. Обычно их сложно собрать вместе. К примеру, в школе № 81 посещаемость собраний выросла до 80 процентов, потому что их стали проводить по-другому. Раньше в основном говорили об успеваемости детей, оценках, то сейчас внедрили интерактивный формат, родители стали больше узнавать о своих детях, какой у них характер, учатся, как с ними правильно общаться.

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Нужно обязательно проводить внеурочные командные занятия — новые, интерактивные, привлекательные. Это может быть квест, Kahoot, элементарная уборка в классе, когда дети помогают друг другу и так далее. Главное, чтобы подростки сами предлагали формат. Когда мы учитываем их мнение, у детей появляется чувство ответственности и желание участвовать в мероприятиях.

Мы, разумные взрослые, можем поменять поведение наших детей(помните — даже старшеклассник — это все еще ребенок). Нужно слушать, разговаривать не один и не два раза, а постоянно, давать ласку, ту, что они не получили своевременно, строить доверительные отношения, быть человечными.

Даже, если ребенок в чем-то провинился, его должны выслушать, спросить, почему он это сделал, объяснить, что он причинил боль другому и попросить представить себя на месте пострадавшего. Таким образом можно повысить чувствительность и эмпатию у детей.