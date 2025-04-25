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Общество

Журналисты призывают Генпрокуратуру прекратить попытки закрыть «Апрель ТВ»

Платформа действий медиа Кыргызстана выражает крайнюю обеспокоенность по поводу информации о возможной процедуре отзыва лицензии у телеканала «Апрель ТВ».

«Основанием для обращения Октябрьской районной прокуратуры Бишкека в суд стали якобы «лингвистические признаки негативного характера», «саркастические выражения» и даже «мимика» ведущих телеканала, что, по мнению прокуратуры, нарушает законодательство и подлежит санкциям вплоть до прекращения вещания.

Мы считаем такие формулировки чрезвычайно опасным прецедентом, открывающим путь к произвольному и субъективному толкованию закона, искажающему саму суть демократического общества. Критика власти, ирония, даже резкий тон — это не преступление, а естественная и необходимая часть общественного диалога, особенно в условиях политического плюрализма. Упоминание «не той мимики» как причины санкций выглядит правовой и логической абсурдностью, не соответствующей нормам ни национального законодательства, ни международных стандартов в области свободы выражения мнения.

Попытка аннулировать лицензию за «эмоциональную окраску» содержания — это атака не только на одно СМИ, но и на свободу выражения, гарантированную Конституцией КР и международными обязательствами, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, к которому Кыргызстан присоединился», — говорится в сообщении.

 Журналисты выражают обеспокоенность нарушением принципа соразмерности.

«Даже в случае спорного контента наказание в виде отзыва лицензии является крайним, диспропорциональным шагом. По аналогии, в демократических странах применяются меры — от разъяснительных писем до административных предупреждений, но не уничтожение платформы вещания», — отмечают они.

В Платформе действий добавляют, что попытки давления на медиа по непрозрачным или субъективным основаниям могут быть восприняты как форма цензуры, что разрушает доверие общества к институтам регулирования и наносит вред международному имиджу Кыргызстана как демократического государства.

«Свобода выражения, в том числе в форме тона, стиля, визуального и вербального выражения мнения, — это не только базовая норма Конституции КР, но и обязательство государства по ряду международных договоров (включая Международный пакт о гражданских и политических правах). Любое вмешательство в работу СМИ должно руководствоваться исключительно законом, а не личными трактовками экспертов касательно эмоционального выражения лица, жестов или интонаций.

Независимые СМИ — это неотъемлемый элемент устойчивого демократического общества, особенно в периоды политических, экономических и социальных изменений.

В связи с этим Платформа действий медиа Кыргызстана призывает:

— Генеральную прокуратуру КР немедленно прекратить действия, направленные на отзыв лицензии телеканала «Апрель ТВ» по формальным или субъективным основаниям;

— президента страны и Жогорку Кенеш обратить внимание на тревожную тенденцию усиления давления на независимые медиа, что противоречит курсу на демократическое развитие страны;

— Комиссию по жалобам на СМИ (Этическую комиссию), Союз журналистов, Независимый Союз журналистов провести публичный и прозрачный разбор ситуации с участием представителей медиасообщества, юристов и международных наблюдателей;

— всех коллег, правозащитников и международных партнеров к солидарности и поддержке телеканала «Апрель ТВ» как части медиасреды, имеющей право на существование и свободу критического высказывания.

«Кыргызстан долго и непросто строил репутацию самой открытой страны в регионе в вопросах свободы слова. Мы убеждены, что наше общество достаточно зрелое, чтобы выдержать разнообразие мнений — даже неудобных Свобода слова — это не угроза, а основа устойчивости и доверия между властью и гражданами», — говорится в заявлении.

Напомним, что прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327297/
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