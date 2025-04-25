Трансплантация. Специалисты НЦОМиД осваивают инновационные методы диагностики

С 22 апреля врачи-лаборанты Национального центра охраны материнства и детства получили возможность на рабочем месте осваивать передовую технологию по HLA-типированию.
«По окончании обучения врачи получат сертификаты. Аппарат LUMINEX сегодня уже укомплектован недостающим новым оборудованием, приобретенным на средства президентского фонда. Такой комплект оборудования позволит нашей лаборатории провести HLА-типирование при трансплантации органов и костного мозга. Уже успешно выполнены первые пробные исследования по HLA-гистосовместимости органов и тканей у трех пациентов», — отметили в центре.
Ранее сообщалось, что пациенты вынуждены выезжать в Казахстан, Турцию и другие страны для HLA-типирования. Это проверка органов и тканей на совместимость при пересадке, чтобы у донора потом не было отторжения органа.
С 2012 года в НЦОМиД выполнено около 70 операций по пересадке почек, с января 2024-го трансплантация переведена на бюджетное финансирование. Уже выполнено около 30 таких операций.
В марте 2025 года на встрече с главой государства перед коллективом центра поставлены задачи в двухмесячный срок укрепить кадровый потенциал, выделить штаты для отделения трансплантологии, усилить лабораторную службу, начать генетические исследования, улучшить обеспеченность медикаментами и в разы увеличить количество операций по пересадке органов.