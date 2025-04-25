Трансплантация. Специалисты НЦОМиД осваивают инновационные методы диагностики

С 22 апреля врачи-лаборанты Национального центра охраны материнства и детства получили возможность на рабочем месте осваивать передовую технологию по HLA-типированию.

По данным НЦОМиД, из Москвы в Бишкек прибыли два инженера по обучению и методической поддержке медработников. Они также запустят и инсталлируют новую аппаратуру.

Читайте по теме Анализ на совместимость донорских органов теперь доступен кыргызстанцам

«По окончании обучения врачи получат сертификаты. Аппарат LUMINEX сегодня уже укомплектован недостающим новым оборудованием, приобретенным на средства президентского фонда. Такой комплект оборудования позволит нашей лаборатории провести HLА-типирование при трансплантации органов и костного мозга. Уже успешно выполнены первые пробные исследования по HLA-гистосовместимости органов и тканей у трех пациентов», — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что пациенты вынуждены выезжать в Казахстан, Турцию и другие страны для HLA-типирования. Это проверка органов и тканей на совместимость при пересадке, чтобы у донора потом не было отторжения органа.

С 2012 года в НЦОМиД выполнено около 70 операций по пересадке почек, с января 2024-го трансплантация переведена на бюджетное финансирование. Уже выполнено около 30 таких операций.

В марте 2025 года на встрече с главой государства перед коллективом центра поставлены задачи в двухмесячный срок укрепить кадровый потенциал, выделить штаты для отделения трансплантологии, усилить лабораторную службу, начать генетические исследования, улучшить обеспеченность медикаментами и в разы увеличить количество операций по пересадке органов.