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Общество

25 апреля: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

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Бишкек
  • 13.00-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», 72-74, 77-80, 62/1;
  • 9.00-17.00 — улица Байтика Баатыра, 5б, посольство Таджикистана, жилмассивы «Ала-Тоо» (улица Улук-Тоо), «Ынтымак» (улицы Торт-Кул, Каркыра, Кара-Коо, Тогуз-Ак, Боз-Болток), «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы 18-я, Ак-Марал, Бадахшан, Садырбаева, Абдрахманова, Орто-Тогузан);
  • 9.00-15.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Зеленая, Чагая, Кыргызская, Логвиненко, Курманалиева, Фрунзе, Коллекторная, Полевая, Луговая, Солнечная, Молодежная, Октябрьская, переулок Советский, Первомайская, Заводской, северная объездная дорога), Кайырма (улица Городская);
  • 9.30-12.30 — отрезки улиц Суеркулова, Абая;
  • 9.30-14.30 — отрезки улиц Лермонтова, Целиноградской, Шуберта, Артемовской, Веселой, Низовой, Армавирской, Курманалиева, Джалиля, проспекта Жибек Жолу, улиц Салиевой, Ялтинской, Пархоменко, Костромской, Болотной, Куликовской, Кантемировской, переулки Чебоксарский, Пишпекский, улицы Волховская, Курманджан Датки, Чебокскарская, Буденного, Рязанская, переулок Рыбинский;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Лущихина, Тимура Фрунзе;
  • 9.00-13.00 — отрезки улицы Манаса, Ташкентской, Табышалиева;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Месароша, Ильменской;
  • 10.00-17.00 — село Мраморное (улицы Мраморное, Юбилейная, Молодежная, Южная, Урожайная, 70 лет Октября, Северная, Манаса, Березовая, Кольцевая, Новая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327265/
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