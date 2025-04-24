Студенты из Кыргызстана поедут работать в больницы Челябинской области

Студенты из Кыргызстана поедут по линии Российских студотрядов работать в больницы Челябинской области. Об этом рассказал министр молодежи региона Юрий Болдырев, пишет «Московский комсомолец».

По словам министра, этим летом в регионе продолжит действовать Всероссийских медицинский проект «Клиника». Поработать в больницы Челябинской области приедут студенты из 10 субъектов страны, а также из Беларуси и Кыргызстана.

В местных больницах студенты будут работать младшим и средним медперсоналом, то есть помогать специалистам справляться с нагрузкой, а заодно набираться нужного опыта. Кроме того, у самих учреждений есть возможность привлечь к себе будущих потенциальных работников.