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Общество

Студенты из Кыргызстана поедут работать в больницы Челябинской области

Студенты из Кыргызстана поедут по линии Российских студотрядов работать в больницы Челябинской области. Об этом рассказал министр молодежи региона Юрий Болдырев, пишет «Московский комсомолец».

По словам министра, этим летом в регионе продолжит действовать Всероссийских медицинский проект «Клиника». Поработать в больницы Челябинской области приедут студенты из 10 субъектов страны, а также из Беларуси и Кыргызстана.

В местных больницах студенты будут работать младшим и средним медперсоналом, то есть помогать специалистам справляться с нагрузкой, а заодно набираться нужного опыта. Кроме того, у самих учреждений есть возможность привлечь к себе будущих потенциальных работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327253/
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