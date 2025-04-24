После повышения тарифов на техническое обслуживание лифтов с жильцов деньги на текущий ремонт не собирают. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий горкенеша по ЖКХ, АТР, МСУ сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, мэрия взяла на себя целый ряд обязательств:

ежегодное освидетельствование;

страхование;

текущий ремонт;

установка камер;

диспетчеризация.

«Раньше даже замена лампочки представляла проблему, теперь текущий ремонт полностью делаем своими силами. Все лифты застрахованы. В ближайшее время откроется первый современный диспетчерский пункт. Будут аварийные бригады на случай, если человек застрял в лифте. Кроме того, повысили зарплату специалистам МП «Бишкекгорлифт», но и по сей день есть вакансии. Средняя зарплата сотрудников составляет 25-35 тысяч сомов», — сказал Рамиз Алиев.

Он подчеркнул, что бесхозные лифты должны менять сами жители, поскольку объекты не относятся к муниципалитету. «Сейчас, если мы начнем их менять, тогда любой дом, построенный частной компанией, может претендовать на замену лифта со стороны мэрии», — пояснил чиновник.

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Один из депутатов отметил, что нужно как-то облегчить судьбы людей, живущих в многоэтажных домах с «прочими» лифтами. Предложено объявить амнистию на подъемники, запущенные до определенного срока.

Рамиз Алиев заметил, что МП «Бишкекгорлифт» готово взять на свой баланс новые лифты для текущего обслуживания, но жители приходят, только «когда случится катастрофа».

Стоимость одного лифта, по его данным, составляет около 2 миллионов сомов.

Напомним, с августа 2024 года в Бишкеке почти в три раза увеличился тариф на техническое обслуживание лифтов в многоэтажках — с 3,12 до 8,31 сома за квадратный метр общей площади квартир в месяц.