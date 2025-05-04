Норма или нет? Гинеколог-эндокринолог о токсикозе

Утренние тошнота и рвота — частые спутники беременности. Многие женщины сталкиваются с токсикозом в первые три месяца. Обычно это состояние считается естественным и не представляет опасности ни для плода, ни для женщины. Однако если приступы рвоты становятся слишком частыми и тяжелыми, может потребоваться врачебное вмешательство. Подробнее 24.kg рассказала гинеколог-эндокринолог, репродуктолог Анисья Зарифьян.
Что такое токсикоз?
Токсикоз – реакция организма на беременность.
Органы, состоящие из гладких мышечных тканей, например, желчный пузырь, желудок, кишечник, реагируют на прогестерон - гормон, который отвечает за сохранение беременности на ранних сроках. Именно в начале срока этого гормона много, в дальнейшем его концентрация снижается, и токсикоз проходит.
Под влиянием прогестерона стенки органов расслабляются, нарушается пищеварение, происходит выброс желчи, может быть ее застой. Женщину часто рвет желчью по утрам, возникают запоры.
Всех ли ждет такая реакция?
Нет, все зависит от индивидуальных особенностей женщины.
По статистике, примерно каждая пятая женщина не страдает токсикозом, беременность протекает бессимптомно.
Кто-то переносит токсикоз в легкой форме, тошнота быстро проходит. Но у некоторых женщин проблема довольно сильно выражена. При рвоте свыше пяти раз в сутки, учащении пульса и повышении артериального давления диагностируют среднюю или тяжелую степень токсикоза.
Это нормально?
Наличие или отсутствие токсикоза не считается патологией и не требует лечения. Его расценивают как естественное состояние, связанное с адаптацией и перестройкой организма к беременности и вынашиванию ребенка.
Если женщину не тошнит по утрам, это вариант нормы. Можно только порадоваться, что токсикоз обошел стороной.
Легкое проявление тошноты, незначительная рвота достаточно просто корректируются. Главное - не должно быть чрезмерной рвоты.
Когда долго длится токсикоз?
У всех по-разному. Обычно первые признаки начинаются с пяти-шести недель, и в среднем до 10-12 недель они проходят. Иногда токсикоз может затягиваться дольше - до 20 недель. Если свыше 20 недель, то это уже не токсикоз, нужно искать другие причины проблемы. Возможно, есть какие-то нарушения функций печени.
Что может провоцировать тошноту?
Некоторые резкие запахи - духов, сигарет, выхлопных газов. Те запахи, которые раньше казались какими-то противными, могут, наоборот, казаться приятными. Но это уже не токсикоз, а симптом возможных нарушений, в том числе анемии.
Чем опасен токсикоз?
Если симптомы сильно беспокоят женщину, она плохо себя чувствует и теряет вес, ей могут потребоваться медицинская помощь и даже госпитализация.
Иногда женщине настолько плохо, что она лежит пластом, не встает, организм ничего не усваивает, даже воду. Не помогают и противорвотные капельницы. На фоне обезвоживания наступает дефицит электролитов, у женщины наступает практически реанимационное состояние, возможны судороги вплоть до потери сознания, комы. В таких случаях стоит вопрос между жизнью женщины и плода, и, естественно, в приоритете всегда будет жизнь женщины.
В крайне тяжелых случаях на консилиуме может обсуждаться метод прерывания беременности. Такие случаи, к счастью, встречаются очень редко.
Как облегчить состояние?
Токсикоз довольно легко корректируется. Врачи могут прописать препараты - блокаторы H1-гистаминовых рецепторов и витамин B6. Собственно, за счет витамина B6 токсикоз и проходит. Противорвотные капельницы блокируют центр рвоты в головном мозге, но к ним нельзя часто прибегать. Это экстренная помощь.
Один из нелекарственных методов — частое и дробное питание, диета. Можно на прикроватной тумбочке оставлять на утро печенье, сухарик, яблоко или легкий йогурт, чтобы, не вставая с постели, перекусить и запустить работу желудочно-кишечного тракта.
Имбирь с рассолом тоже очень хорошо снимает тошноту. Рассол — это электролитный раствор, который помогает поддерживать баланс соли в организме. Еще важно пить больше воды — это поможет избежать обезвоживания на фоне рвоты.
Кстати, тошнота и рвота возможны после тяжелой, жирной пищи, после переедания и перегрузки ЖКТ. Поэтому важно следить за рационом.
А поздний токсикоз бывает?
Если на поздних стадиях беременности тошнит и рвет, это уже не токсикоз. Возможно, нарушение функций печени, отравление, кишечная инфекция или осложнение преэклампсии. Но в последнем случае бывают другие предикторы, сначала повышается уровень артериального давления, начинаются отеки и так далее, а тошнота и рвота присоединяются уже как осложнение.
Токсикоз - это судьба?
Если токсикоз был во время первой беременности, то не факт, что он обязательно повторится во вторую или третью.
Важно планировать семью, готовиться к появлению ребенка, своевременно принимать необходимые макро- и микроэлементы, тогда процесс переносится гораздо легче. Женщинам также нужно прислушиваться к своему организму, не перенапрягаться, отдыхать и следовать рекомендациям врача.