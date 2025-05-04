Норма или нет? Гинеколог-эндокринолог о токсикозе

Утренние тошнота и рвота — частые спутники беременности. Многие женщины сталкиваются с токсикозом в первые три месяца. Обычно это состояние считается естественным и не представляет опасности ни для плода, ни для женщины. Однако если приступы рвоты становятся слишком частыми и тяжелыми, может потребоваться врачебное вмешательство. Подробнее 24.kg рассказала гинеколог-эндокринолог, репродуктолог Анисья Зарифьян.

1 Что такое токсикоз? Токсикоз – реакция организма на беременность. Органы, состоящие из гладких мышечных тканей, например, желчный пузырь, желудок, кишечник, реагируют на прогестерон - гормон, который отвечает за сохранение беременности на ранних сроках. Именно в начале срока этого гормона много, в дальнейшем его концентрация снижается, и токсикоз проходит. Под влиянием прогестерона стенки органов расслабляются, нарушается пищеварение, происходит выброс желчи, может быть ее застой. Женщину часто рвет желчью по утрам, возникают запоры.

2 Всех ли ждет такая реакция? Нет, все зависит от индивидуальных особенностей женщины. По статистике, примерно каждая пятая женщина не страдает токсикозом, беременность протекает бессимптомно. Кто-то переносит токсикоз в легкой форме, тошнота быстро проходит. Но у некоторых женщин проблема довольно сильно выражена. При рвоте свыше пяти раз в сутки, учащении пульса и повышении артериального давления диагностируют среднюю или тяжелую степень токсикоза.

3 Это нормально? Наличие или отсутствие токсикоза не считается патологией и не требует лечения. Его расценивают как естественное состояние, связанное с адаптацией и перестройкой организма к беременности и вынашиванию ребенка. Если женщину не тошнит по утрам, это вариант нормы. Можно только порадоваться, что токсикоз обошел стороной. Легкое проявление тошноты, незначительная рвота достаточно просто корректируются. Главное - не должно быть чрезмерной рвоты.

4 Когда долго длится токсикоз? У всех по-разному. Обычно первые признаки начинаются с пяти-шести недель, и в среднем до 10-12 недель они проходят. Иногда токсикоз может затягиваться дольше - до 20 недель. Если свыше 20 недель, то это уже не токсикоз, нужно искать другие причины проблемы. Возможно, есть какие-то нарушения функций печени.

5 Что может провоцировать тошноту? Некоторые резкие запахи - духов, сигарет, выхлопных газов. Те запахи, которые раньше казались какими-то противными, могут, наоборот, казаться приятными. Но это уже не токсикоз, а симптом возможных нарушений, в том числе анемии.

6 Чем опасен токсикоз? Если симптомы сильно беспокоят женщину, она плохо себя чувствует и теряет вес, ей могут потребоваться медицинская помощь и даже госпитализация. Иногда женщине настолько плохо, что она лежит пластом, не встает, организм ничего не усваивает, даже воду. Не помогают и противорвотные капельницы. На фоне обезвоживания наступает дефицит электролитов, у женщины наступает практически реанимационное состояние, возможны судороги вплоть до потери сознания, комы. В таких случаях стоит вопрос между жизнью женщины и плода, и, естественно, в приоритете всегда будет жизнь женщины. В крайне тяжелых случаях на консилиуме может обсуждаться метод прерывания беременности. Такие случаи, к счастью, встречаются очень редко.

7 Как облегчить состояние? Токсикоз довольно легко корректируется. Врачи могут прописать препараты - блокаторы H1-гистаминовых рецепторов и витамин B6. Собственно, за счет витамина B6 токсикоз и проходит. Противорвотные капельницы блокируют центр рвоты в головном мозге, но к ним нельзя часто прибегать. Это экстренная помощь. Читайте по теме Бесплодие, аборты и ранняя беременность — гинеколог о женском здоровье Один из нелекарственных методов — частое и дробное питание, диета. Можно на прикроватной тумбочке оставлять на утро печенье, сухарик, яблоко или легкий йогурт, чтобы, не вставая с постели, перекусить и запустить работу желудочно-кишечного тракта. Имбирь с рассолом тоже очень хорошо снимает тошноту. Рассол — это электролитный раствор, который помогает поддерживать баланс соли в организме. Еще важно пить больше воды — это поможет избежать обезвоживания на фоне рвоты. Кстати, тошнота и рвота возможны после тяжелой, жирной пищи, после переедания и перегрузки ЖКТ. Поэтому важно следить за рационом.

8 А поздний токсикоз бывает? Если на поздних стадиях беременности тошнит и рвет, это уже не токсикоз. Возможно, нарушение функций печени, отравление, кишечная инфекция или осложнение преэклампсии. Но в последнем случае бывают другие предикторы, сначала повышается уровень артериального давления, начинаются отеки и так далее, а тошнота и рвота присоединяются уже как осложнение.