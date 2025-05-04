11:45
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Норма или нет? Гинеколог-эндокринолог о токсикозе

Утренние тошнота и рвота — частые спутники беременности. Многие женщины сталкиваются с токсикозом в первые три месяца. Обычно это состояние считается естественным и не представляет опасности ни для плода, ни для женщины. Однако если приступы рвоты становятся слишком частыми и тяжелыми, может потребоваться врачебное вмешательство. Подробнее 24.kg рассказала гинеколог-эндокринолог, репродуктолог Анисья Зарифьян.

1

Что такое токсикоз?

Токсикоз – реакция организма на беременность. 

Органы, состоящие из гладких мышечных тканей, например, желчный пузырь, желудок, кишечник, реагируют на прогестерон - гормон, который отвечает за сохранение беременности на ранних сроках. Именно в начале срока этого гормона много, в дальнейшем его концентрация снижается, и токсикоз проходит.

Под влиянием прогестерона стенки органов расслабляются, нарушается пищеварение, происходит выброс желчи, может быть ее застой. Женщину часто рвет желчью по утрам, возникают запоры. 

2

Всех ли ждет такая реакция?

Нет, все зависит от индивидуальных особенностей женщины. 

По статистике, примерно каждая пятая женщина не страдает токсикозом, беременность протекает бессимптомно. 

Кто-то переносит токсикоз в легкой форме, тошнота быстро проходит. Но у некоторых женщин проблема довольно сильно выражена. При рвоте свыше пяти раз в сутки, учащении пульса и повышении артериального давления диагностируют среднюю или тяжелую степень токсикоза. 

3

Это нормально? 

Наличие или отсутствие токсикоза не считается патологией и не требует лечения. Его расценивают как естественное состояние, связанное с адаптацией и перестройкой организма к беременности и вынашиванию ребенка. 

Если женщину не тошнит по утрам, это вариант нормы. Можно только порадоваться, что токсикоз обошел стороной.

Легкое проявление тошноты, незначительная рвота достаточно просто корректируются. Главное - не должно быть чрезмерной рвоты. 

4

Когда долго длится токсикоз?

У всех по-разному. Обычно первые признаки начинаются с пяти-шести недель, и в среднем до 10-12 недель они проходят. Иногда токсикоз может затягиваться дольше - до 20 недель. Если свыше 20 недель, то это уже не токсикоз, нужно искать другие причины проблемы. Возможно, есть какие-то нарушения функций печени.

5

Что может провоцировать тошноту?

 Некоторые резкие запахи - духов, сигарет, выхлопных газов. Те запахи, которые раньше казались какими-то противными, могут, наоборот, казаться приятными. Но это уже не токсикоз, а симптом возможных нарушений, в том числе анемии.

6

Чем опасен токсикоз?

Если симптомы сильно беспокоят женщину, она плохо себя чувствует и теряет вес, ей могут потребоваться медицинская помощь и даже госпитализация.

Иногда женщине настолько плохо, что она лежит пластом, не встает, организм ничего не усваивает, даже воду. Не помогают и противорвотные капельницы. На фоне обезвоживания наступает дефицит электролитов, у женщины наступает практически реанимационное состояние, возможны судороги вплоть до потери сознания, комы. В таких случаях стоит вопрос между жизнью женщины и плода, и, естественно, в приоритете всегда будет жизнь женщины.  

В крайне тяжелых случаях на консилиуме может обсуждаться метод прерывания беременности. Такие случаи, к счастью, встречаются очень редко. 

7

Как облегчить состояние?

Токсикоз довольно легко корректируется. Врачи могут прописать препараты - блокаторы H1-гистаминовых рецепторов и витамин B6. Собственно, за счет витамина B6 токсикоз и проходит. Противорвотные капельницы блокируют центр рвоты в головном мозге, но к ним нельзя часто прибегать. Это экстренная помощь.  

Читайте по теме
Бесплодие, аборты и ранняя беременность — гинеколог о женском здоровье

Один из нелекарственных методов — частое и дробное питание, диета. Можно на прикроватной тумбочке оставлять на утро печенье, сухарик, яблоко или легкий йогурт, чтобы, не вставая с постели, перекусить и запустить работу желудочно-кишечного тракта. 

Имбирь с рассолом тоже очень хорошо снимает тошноту. Рассол — это электролитный раствор, который помогает поддерживать баланс соли в организме. Еще важно пить больше воды — это поможет избежать обезвоживания на фоне рвоты.

Кстати, тошнота и рвота возможны после тяжелой, жирной пищи, после переедания и перегрузки ЖКТ. Поэтому важно следить за рационом.  

8

А поздний токсикоз бывает?

Если на поздних стадиях беременности тошнит и рвет, это уже не токсикоз. Возможно, нарушение функций печени, отравление, кишечная инфекция или осложнение преэклампсии. Но в последнем случае бывают другие предикторы, сначала повышается уровень артериального давления, начинаются отеки и так далее, а тошнота и рвота присоединяются уже как осложнение. 

9

Токсикоз - это судьба?

Если токсикоз был во время первой беременности, то не факт, что он обязательно повторится во вторую или третью.

Важно планировать семью, готовиться к появлению ребенка, своевременно принимать необходимые макро- и микроэлементы, тогда процесс переносится гораздо легче. Женщинам также нужно прислушиваться к своему организму, не перенапрягаться, отдыхать и следовать рекомендациям врача.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327195/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Эпилепсия: основные причины, симптомы и профилактика
Как подготовить себя к лету. Советы фитнес-тренера
Осторожно, воры! Как обезопасить себя от карманников
Кому опасны уколы красоты. Косметолог о правилах и ошибках в уходе за кожей
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Врожденные аномалии детей. Как ранняя диагностика может изменить ситуацию
С начала года пособие по беременности выплачено более 26 тысячам рожениц
Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Как разговорить молчуна. Советы логопеда
Популярные новости
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
В&nbsp;Москве объявления с&nbsp;пометкой &laquo;только для славян&raquo; теперь запрещены судом В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
В&nbsp;аэропорту Бишкека трое суток держат женщину с&nbsp;больным ребенком В аэропорту Бишкека трое суток держат женщину с больным ребенком
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
4 мая, воскресенье
11:31
Обрушение моста в Новопокровке: техническую экспертизу назначил Минтранс Обрушение моста в Новопокровке: техническую экспертизу...
11:00
Норма или нет? Гинеколог-эндокринолог о токсикозе
10:57
В США пропал 25-летний гражданин Кыргызстана. МИД устанавливает местонахождение
10:40
Внимание! В Бишкеке 8 и 9 мая частично перекроют несколько улиц в центре
10:20
В Бишкеке по факту крупной растраты задержаны бухгалтер и кассир колледжа