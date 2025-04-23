06:40
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие

Министерство иностранных дел Кыргызстана внимательно следит за развитием ситуации, связанной с землетрясениями в районах Силиври и Бююкчекмедже на окраине Стамбула (Турция). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на текущий момент сведений о пострадавших среди граждан Кыргызстана или о значительных разрушениях не поступало.

«МИД настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся в Стамбуле и его окрестностях, сохранять спокойствие и строго следовать указаниям местных властей и экстренных служб. Соотечественники могут обратиться за помощью в Генеральное консульство КР в Стамбуле по телефону экстренной связи: +905351077212», — говорится в сообщении.

Генконсульство поддерживает постоянную связь с турецкими властями для оперативного получения информации и при необходимости готово оказать необходимую консульскую помощь гражданам Кыргызстана.

Напомним, сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени в Стамбуле. Подземные толчки ощущались во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда составила 6,2.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327125/
просмотров: 3891
Версия для печати
Материалы по теме
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Ошской области произошло землетрясение силой 4 балла
В Таджикистане за сутки произошло четыре землетрясения: погиб трехлетний ребенок
В Таджикистане сегодня произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Ученые из Китая прогнозируют новые мощные землетрясения в Азии
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысяч 85
За сейсмостойкостью строящихся зданий ведется строгий контроль — Минстрой КР
В Нарынской области произошло землетрясение силой 4,5 балла
В Таласском районе из-за землетрясения 28 марта пострадали 48 жилых домов
Землетрясение в Мьянме. Данные о пострадавших кыргызстанцах не поступали — МИД
Популярные новости
Майские праздники. О&nbsp;режиме работы больниц рассказали в&nbsp;Минздраве Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
В&nbsp;Бишкеке запускается новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;80 В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
Орнитологи зафиксировали в&nbsp;Чуйской области редкую птицу из&nbsp;Красной книги Орнитологи зафиксировали в Чуйской области редкую птицу из Красной книги
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
24 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 апреля, среда
23:41
Облегченную версию Windows 11 запустили на iPad Air M2
22:41
Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО
22:26
Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие
22:22
В Узбекистане впервые установили станцию, способную вызывать дождь
22:00
Негатив в интернете. Как оградить себя от нападок в соцсетях