Землетрясение в Стамбуле. МИД просит кыргызстанцев сохранять спокойствие

Министерство иностранных дел Кыргызстана внимательно следит за развитием ситуации, связанной с землетрясениями в районах Силиври и Бююкчекмедже на окраине Стамбула (Турция). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на текущий момент сведений о пострадавших среди граждан Кыргызстана или о значительных разрушениях не поступало.

«МИД настоятельно рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся в Стамбуле и его окрестностях, сохранять спокойствие и строго следовать указаниям местных властей и экстренных служб. Соотечественники могут обратиться за помощью в Генеральное консульство КР в Стамбуле по телефону экстренной связи: +905351077212», — говорится в сообщении.

Генконсульство поддерживает постоянную связь с турецкими властями для оперативного получения информации и при необходимости готово оказать необходимую консульскую помощь гражданам Кыргызстана.

Напомним, сильное землетрясение произошло около 12.50 по местному времени в Стамбуле. Подземные толчки ощущались во всем районе Мраморного моря. Как сообщают сейсмологи, магнитуда составила 6,2.