В Баткенском районе прошел фестиваль «Цветение абрикоса»

В Баткенском районе состоялся фестиваль «Өрүк гүлү» — «Цветение абрикоса». Он направлен на продвижение внутреннего туризма, сохранение культурного наследия и укрепление приграничного сотрудничества.

В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Баткенской области Айбек Шаменов, аким Баткенского района Данир Иманалиев, его заместитель Жумагүл Сатыбалдыева, главы айыл окмоту, руководители ведомств, а также официальные делегации из Узбекистана — акимы Риштанского и Сохского районов, представители бизнес-сообщества и местные жители.

Открывая мероприятие, аким Баткенского района Данир Иманалиев отметил значение фестиваля для региона.

«Сегодняшний праздник отличается особым духом — он несет в себе не только культурную ценность, но и духовное наполнение. Мы демонстрируем уникальные абрикосовые продукты, слышим поэзию, посвященную этому символу нашего края, и создаем атмосферу, которая привлекает как туристов, так и потенциальных инвесторов», — сказал он.

В рамках фестиваля организованы ярмарки традиционных изделий, выставки продукции из абрикоса, гастрономические экспозиции, отражающие наследие народных ремесел и обычаев, передающихся из поколения в поколение. Особое внимание уделено изделиям местных мастеров и блюдам национальной кухни.