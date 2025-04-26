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Общество

Климатический кризис провоцирует рост гендерного насилия — доклад ООН

К концу века изменение климата может стать причиной каждого десятого случая насилия со стороны интимного партнера. Об этом предупреждают авторы нового доклада, подготовленного в рамках многолетней инициативы ООН «Луч света».

По данным экспертов, изменение климата усиливает социальную напряженность, усугубляя положение уязвимых групп населения.

Среди ключевых факторов, влияющих на уровень гендерного насилия, авторы публикации называют экстремальные погодные явления, вынужденное перемещение, нехватку продовольствия и экономическую нестабильность. Особенно отчетливо эти тенденции проявляются в странах, где женщины и сегодня сталкиваются с неравенством и подвержены риску насилия.

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Согласно докладу, повышение глобальной температуры на каждый градус способствует увеличению насилия со стороны партнера на 4,7 процента. При потеплении на 2 градуса к 2090 году с таким типом насилия ежегодно будут сталкиваться еще 40 миллионов женщин и девочек. В сценарии с ростом температуры на 3,5 градуса этот показатель удваивается.

По мере усиления климатических шоков риск насилия будет резко возрастать, предупреждают ученые, опираясь на существующую статистику.

Так, в одном из исследований, приведенных в докладе, зафиксировано увеличение числа фемицидов на 28 процентов во время волн жары. Другие последствия включают рост числа детских браков, торговли людьми и сексуальной эксплуатации — особенно после волн переселения, связанных с наводнениями, засухами или опустыниванием.

Отмечается, что кризис затрагивает женщин неравномерно. В первую очередь страдают женщины и девочки из малоимущих слоев населения, включая мелких фермеров. Женщины из числа коренных народов, с инвалидностью, пожилые сталкиваются с перекрестными рисками и ограниченным доступом к помощи, убежищу и правовой защите.

Несмотря на всю остроту проблемы, лишь 0,04 процента климатической помощи в рамках развития направлено на обеспечение гендерного равенства.

Это, по мнению авторов доклада, свидетельствует о том, что связь между изменением климата и гендерным насилием недооценивается.

Инициатива «Луч света» — это глобальное партнерство Европейского союза и ООН, направленное на ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Авторы исследования настаивают на том, что при реализации мер по борьбе с изменением климата необходимо учитывать вопрос прав человека — только в этом случае они будут эффективны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327000/
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