В Бишкеке 23 апреля дождь с грозами. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, отрезки улиц Коенкозова, Боконбаева, Толстого, Оренбургской, Кулатова, улица Тыныстанова, 171, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазыйра, Куюкова), села Маевка (улицы Набережная, Полевая, Виноградная, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачная, Совхозная, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчи, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, жилмассивы «12 га», «7 га», улицы Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевский айыл окмоту, поликлиника), Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчи» (улица Сибирская), «Колмо» (улица Жанылык), улица Лумумбы, 96, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова), жилмассив «Келечек» (улицы Келечек, 8-13, Жаштар), детский сад № 27, начальная школа № 2;

9.30-18.00 — микрорайон «Асанбай», 2, 2/1, 3, 4, 2б, 8, 8/2, 8/3, 9, 9а, 10, 11;

9.30-16.30 — отрезки улиц Горького, Белорусской, Юнусалиева, Карасаева, переулок Майкопский;

9.00-17.30 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Огонбаева, Чуй, Кантемировской;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кербен, Кун-Кочо, Ай-Кочо), отрезки улиц Кронштадтской, Фучика;

9.00-13.00 — отрезок проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Умут»;

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бар-Булак, Гул-Ордо);

8.00-17.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61), Щербакова, Васильева.

21-23 апреля — район, ограниченный улицами Торекула Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, проспектом Чуй. Подробнее

У кого намечается той

Таалайбек Усубалиев

Родился 23 апреля 1964 года в Нарыне. Председатель Союза художников КР, академик, реставратор высшей категории.

Жапарбек Ормонов

Родился 23 апреля 1973 года. Аким Иссык-Кульского района.

Памятные даты

День книги в Кыргызской Республике

День книги в Кыргызстане установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.

Развитие книгоиздания в стране началось в середине 1920-х, когда в КР сформировались первые печатные органы на кыргызском языке. Издание книг и литературы осуществлялось и ранее, но за пределами республики.

Самое крупное хранилище книг страны — Кыргызская национальная библиотека. Ее фонд — более 6 миллионов документов на 89 языках.

Сегодня празднуется и Всемирный день книги и авторского права.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист СССР Булат Минжилкиев

Родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 лет — народный артист Советского Союза.

В 1975-м с труппой Большого театра принимал участие в гастролях на сцене «Метрополитен-опера» в США. С 1989 года — солист Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр).

Редко кому из певцов удается воплотить на сцене такое количество разноплановых образов: Конурбай («Манас»), Мельник («Русалка»), Борис Годунов («Борис Годунов») и другие.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра поставил оперу Пуччини «Богема».

В Бишкеке каждый год проходит Международный фестиваль оперного искусства имени Булата Минжилкиева.

Умер в 1998-м.

Родился врач Георгий Фейгин

Родился в 1929 году. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.

Опубликовано более 150 научных трудов, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.

В настоящее время профессор кафедры специальных клинических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета.

Умер государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955-м с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.

В 1960-1975 годах работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 годах — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982-1990 годах — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей республики.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».