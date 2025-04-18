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Общество

В части Бишкека временно отключат природный газ

«Бишкекгаз» уведомляет о временном приостановлении подачи природного газа в районы столицы в связи с проведением работ на газопроводах среднего и низкого давления.

Отключение продлится с 21 по 23 апреля 2025 года.

Прекращение подачи газа затронет район, ограниченный следующими улицами:

  • Торекула Айтматова;

  • Фрунзе;

  • Курманджан Датки;

  • проспектом Чуй.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326547/
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