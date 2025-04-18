В части Бишкека временно отключат природный газ

«Бишкекгаз» уведомляет о временном приостановлении подачи природного газа в районы столицы в связи с проведением работ на газопроводах среднего и низкого давления.
Отключение продлится с 21 по 23 апреля 2025 года.
Прекращение подачи газа затронет район, ограниченный следующими улицами:
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Торекула Айтматова;
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Фрунзе;
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Курманджан Датки;
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проспектом Чуй.
Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии.