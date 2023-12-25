05:00
USD 89.32
EUR 97.88
RUB 1.01
Официально

Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 21.12.23 года № 686

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О размере сборов за проставление апостиля» от 13 июня 2011 года № 304

В целях реализации части 1 статьи 58 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О размере сборов за проставление апостиля» от 13 июня 2011 года № 304 следующее изменение:

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить размеры сборов за проставление апостиля:

1) в течение 2 рабочих дней — 1340 сомов;

2) в течение 1 рабочего дня — 3760 сомов;

3) в течение 3-х часов — 8460 сомов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283070/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон
Внесены изменения в некоторые решения кабинета министров
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые постановления правительства и кабмина
Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление кабинета министров
Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Внесено изменение в постановление кабинета министров
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Утверждено Положение о порядке проведения метрологического надзора
Популярные новости
Подписан Закон &laquo;О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;туризме&raquo; Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О туризме»
Подписан закон о&nbsp;ратификации соглашения между Кыргызстаном и&nbsp;Узбекистаном Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном
Подписан конституционный закон о&nbsp;внесении изменения в&nbsp;конституционный закон Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон
Освобожден от&nbsp;должности замдиректора Госагентства про управлению госимуществом Освобожден от должности замдиректора Госагентства про управлению госимуществом
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
16 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 января, понедельник
23:42
В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов
22:51
Полет в Бишкек из Алматы вошел в топ самых турбулентных маршрутов в 2023 году
22:48
Садыр Жапаров принял вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Скинаса
22:11
Главный тренер ФК «Мурас Юнайтед» пригласил Александра Мостового на стажировку
21:41
Садыр Жапаров вновь высказался о митингах против ККМ и их организаторах