Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 21.12.23 года № 686

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О размере сборов за проставление апостиля» от 13 июня 2011 года № 304

В целях реализации части 1 статьи 58 Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых доходах, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О размере сборов за проставление апостиля» от 13 июня 2011 года № 304 следующее изменение:

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить размеры сборов за проставление апостиля:

1) в течение 2 рабочих дней — 1340 сомов;

2) в течение 1 рабочего дня — 3760 сомов;

3) в течение 3-х часов — 8460 сомов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров