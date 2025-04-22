12:56
USD 86.87
EUR 100.41
RUB 1.08
Общество

Разрабатывать Генплан Бишкека будет компания «Никкен Сэккей Лтд»

Разрабатывать Генплан Бишкека будет компания «Никкен Сэккей Лтд». Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что в правительстве одобрили предложение мэрии Бишкека по разработке Генерального плана развития столицы до 2050 года.

Документом поставщиком работ и услуг по разработке Генерального плана определена компания «Никкен Сэккей Лтд».

Финансирование работ и услуг по разработке Генерального плана будет осуществляться за счет внебюджетных средств в соответствии с условиями инвестиционного соглашения.

Поясняется, что решение принято для обеспечения планомерного развития территории столицы Кыргызстана, разработки Генплана развития Бишкека до 2050 года.

Муниципалитету поручено заключить с компанией «Никкен Сэккей Лтд» договор на разработку Генплана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326870/
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат требует рассекретить генеральные планы городов
На генпланы всех городов и поселков Кыргызстана запросили 2,4 миллиарда сомов
Мэрия Бишкека ждет от горожан предложений по разработке концепции генплана
На Иссык-Куле в течение трех лет не могут утвердить генплан области
Японская компания подготовит анализ перспективного развития Бишкека
Оценить перспективы устойчивого развития. Зачем мэр над Бишкеком летал
Крупная японская компания разработает городской мастер-план Бишкека
Территориальная реформа. Для Бишкека разработают новый Генплан
Генеральный план разработают для Каракола
Для Кара-Балты разработают Генеральный план
Популярные новости
Массовое задержание мигрантов. Посол РФ&nbsp;в&nbsp;КР призывает не&nbsp;нагнетать ситуацию Массовое задержание мигрантов. Посол РФ в КР призывает не нагнетать ситуацию
В&nbsp;Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
Запрет на&nbsp;ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона Запрет на ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
22 апреля, вторник
12:44
«Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом В...
12:43
14 тысячам первоклассников в Бишкеке придется учиться на базе детсадов
12:41
В Кыргызстане проходят Дни культуры Азербайджана
12:34
Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
12:22
В Чуйской области за неделю выявили более 50 пьяных водителей