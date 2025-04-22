Разрабатывать Генплан Бишкека будет компания «Никкен Сэккей Лтд». Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.

Отмечается, что в правительстве одобрили предложение мэрии Бишкека по разработке Генерального плана развития столицы до 2050 года.

Документом поставщиком работ и услуг по разработке Генерального плана определена компания «Никкен Сэккей Лтд».

Финансирование работ и услуг по разработке Генерального плана будет осуществляться за счет внебюджетных средств в соответствии с условиями инвестиционного соглашения.

Поясняется, что решение принято для обеспечения планомерного развития территории столицы Кыргызстана, разработки Генплана развития Бишкека до 2050 года.

Муниципалитету поручено заключить с компанией «Никкен Сэккей Лтд» договор на разработку Генплана.