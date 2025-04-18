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Общество

Почти 3 тысячи СМИ закрыли в России в 2024 году

В прошлом году в России прекратили работу 2970 средств массовой информации. Более половины из них - печатные издания. Об этом сообщил заместитель генерального директора ИА «Интерфакс» Юрий Погорелый, передает «Коммерсантъ».

По его словам, физическая инфраструктура распространения СМИ продолжает сокращаться, особенно в печатном сегменте. «Печать находится в жутко тяжелом состоянии — и с точки зрения дистрибуции, и с точки зрения физического производства», — подчеркнул Погорелый.

Он добавил, что большая часть новых печатных СМИ представлена научными, тематическими и развлекательными журналами. Среди новых сетевых изданий — сайты государственных органов, ранее функционировавшие без официальной регистрации.

Как отмечают издания, за последние 20 лет число газетных киосков в России сократилось в четыре раза. Это связано, в частности, с ростом арендной платы и отказами региональных властей продлевать договоры с распространителями прессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326606/
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