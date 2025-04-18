Не только о никабе и даваате. Упорядочивание в религиозной сфере: мнение ДУМК

В январе 2025 года в Кодекс о правонарушениях внесли изменения, согласно которым был введен запрет «на ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах». На закрывающих лица в связи с профессиональной спецификой или по медицинским показаниям этот запрет не распространяется.

Внимание общественности табу на никабы привлекло лишь недавно, когда правоохранительные органы провели рейд, во время которого женщин с закрытыми лицами предупреждали о запрете и напоминали о штрафе.

Как ходить женщине

Запрет на ношение никаба (паранджи) — это не прихоть силовиков. Он прописан в новом законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Практика других стран знает случаи, когда злоумышленники, прикрываясь паранджой, совершали преступления или противоправные действия. Может Кыргызстан стать исключением? Никто не даст однозначно утвердительного ответа.

Но у нас многие помнят случай, когда один известный человек пытался скрыться от милиции, переодевшись в женскую одежду и закрыв лицо как раз никабом.

«Скажем, сотруднику милиции необходимо идентифицировать человека. Если бы такого запрета не было, то по закону у милиции не было бы права идентифицировать покрытых женщин. Но есть закон, и он гласит — сотрудник правоохранительных органов вправе потребовать показать лицо», — поясняет член Совета улемов Кыргызстана Данияр Мурадилов.

А в Духовном управлении мусульман Кыргызстана дают пояснение по поводу никаба и хиджаба.

Хиджаб — это платок и широкая одежда, скрывающая фигуру женщины. Ношение такой одежды — требование шариата. Никаб (паранджа) — это штора, закрывающая лицо женщины.

В ДУМК напоминают, что ношение хиджаба — обязанность мусульманки. А неношение никаба не является грехом.

Священнослужители поясняют, что когда-то, в смутные времена, ношение никаба было делом богоугодным.

Сегодня же, дополняют они, подобных требований нет. И тому есть несколько причин.

«Сейчас нет опасности для женщин с открытыми лицами. Государство сильное, безопасность граждан под контролем. Фетва не дается предметам, событиям, случаям, которые чужды традициям и обычаям общества. А никаб — это чуждое для нашего общества явление», — отметили в муфтияте.

В ДУМК также считают, что нельзя исключать вероятность того, что деструктивные элементы могут представлять опасность для общества, например, используя никаб для своих преступных замыслов. Поэтому религиозные деятели согласны с правоохранителями в том, что очень важно оставлять лицо неприкрытым.

Ношение паранджи — не входит в основные вопросы религии, проинформировали в ДУМК.

Про мечети

Существенное изменение в новом законе внесено и в части, касающейся функционирования и статуса мечетей и молельных домов вне зависимости от религии.

Член Cовета улемов Кыргызстана Данияр Мурадилов напомнил, как обстояли дела с мечетями ранее и как будет после принятия нового закона.

«Скажем, вы построили мечеть на свои средства, построили ее на земле, которая принадлежит вам. Все говорят, что это ваша мечеть. И местная община со временем тоже начинает воспринимать ее как вашу мечеть. То есть создается такой, скажем, моральный «крючок», — говорит собеседник.

По его словам, Духовное управление мусульман назначало в такую мечеть имама. Прихожане его слушали, но скорее из вежливости, так сказать, ради довольства Аллаха. А если не понравился, могли и изгнать, а муфтият никак не влиял на такое решение.

Из моего опыта: мечеть на «Кузнечке» в Бишкеке. Моего коллегу назначили туда имамом. А местная община его изгнала оттуда. И муфтият ничего не смог сделать. Данияр Мурадилов

Так было до изменения профильного закона.

«Если раньше все мечети, как и ДУМК, считались общественными объединениями и были самостоятельными юридическими лицами, то теперь, согласно закону, все они — это структурные подразделения муфтията», — поясняет Данияр Мурадилов.



Медресе: вся ответственность на ДУМК

Существенные изменения затронули и разделы, касающиеся предоставления образования в медресе.

Как рассказал первый заместитель муфтия КР Самаган Мырзаибраимов, одно из главных отличий нового закона от прежнего, — отсутствие у религиозных организаций права открывать религиозные образовательные заведения.

По старому закону такое право у них было. При этом ДУМК имел право осуществлять контроль за образовательной программой и утверждать ее. Теперь этим правом наделено только само Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Все здания действующих медресе должны перейти на баланс ДУМК.

Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при президенте КР и священнослужители подготовят положение, чтобы прописать процедуру передачи зданий в ведение муфтията.



Самаган Мырзаибраимов уточнил, что в законе о свободе вероисповедания и религиозных объединениях нет отдельной статьи о медресе, в нем прописаны общие правила в сфере религии.



Новые правила, требования, порядок выдачи разрешений, лицензий для религиозных учебных заведений будут разработаны и отражены в новом положении.

По данным ДУМК, процесс передачи зданий медресе может занять не один год. Их сейчас 168.

Самаган Мырзаибраимов не исключает, что владельцы некоторых зданий, которые используются под религиозное учебное заведение, могут не согласиться на передачу, ведь по сути это их собственность. В таком случае они обязаны будут отказаться от размещения медресе в своих помещениях.

Согласно новому закону, в частных помещениях медресе не могут функционировать.

При этом Самаган Мырзаимбраимов отметил, что строить здание для медресе или другого религиозного образовательного учреждения частникам можно. Но после завершения строительства они тоже должны будут передать здания на баланс ДУМК.



Иными словами, гражданин, построивший здание религиозного учебного заведения, не может претендовать на ведение в нем управленческих функций.

Первый заместитель муфтия признает, что прежде, при старом законе, спонсоры могли влиять на политику и работу такого учебного заведения.

Стоит подчеркнуть, что передачу зданий медресе не нужно понимать как передачу ДУМК. Это принадлежит народу, мусульманам, а не отдельной общине или организации. Первый заместитель муфтия КР Самаган Мырзаибраимов

По словам Самагана Мырзаибраимова, в настоящее время ведется работа по улучшению качества образования в медресе страны. Рассматривается вопрос, например, сколько квадратов должно быть на одного ученика.



«Вопрос образования — один из очень важных вопросов не только для нас , но и во всем мире. А религиозное образование, так как оно базируется на духовных ценностях — еще важнее. Ведь такие понятия, как согласие внутри общества, развитие и воспитание молодежи, будущее страны, ее безопасность — все играет важную роль в религиозном образовании», — дополняет он.

В ДУМК также признали, что раньше различные течения пытались агитировать людей, даже строили свои молельные дома... Священнослужители осознают, что важно в духовном образовании исповедовать ислам, идущий от наших предков, чтобы имамы проповедовали ценности, придерживаясь единства, а не, как говорится, кто в лес, кто по дрова.

Даваат не запрещен

Запрещено ходить по домам, стучать в двери.

В муфтияте также прокомментировали вопрос даваата. Важно знать и понимать — даваат не запрещен.

«Мы хотим, чтобы все правильно понимали: даваат никоим образом не запрещен. Единственное, что нельзя, так это ходить по домам и стучать в двери. А проповеди как были, так и продолжаются», — рассказали в ДУМК.



Данияр Мурадилов считает, что новый Закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» хороший, в нем, по его словам, нет негативных и неясных моментов.