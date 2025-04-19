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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 апреля облачно. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Западная, Ялтинская;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина;
  • 9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −5).

У кого намечается той

Абдикарим Алимбаев

Родился 19 апреля 1973 года. Первый заместитель председателя ГКНБ — директор Пограничной службы.

Елена Проскуракова

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.
 

Памятные даты

Всемирный день цирка

Празднуется ежегодно в третью субботу апреля.

Современный цирк — это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.

Здание Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева построено в 1976-м и по праву является одной из достопримечательностей города. Первое представление в новом здании кыргызские артисты дали спустя два года, в 1978-м.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее количество языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».

Является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326572/
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