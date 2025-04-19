В Бишкеке 19 апреля облачно. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Западная, Ялтинская;
- 10.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина;
- 9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −5).
У кого намечается той
Абдикарим Алимбаев
Родился 19 апреля 1973 года. Первый заместитель председателя ГКНБ — директор Пограничной службы.
Елена Проскуракова
Памятные даты
Всемирный день цирка
Празднуется ежегодно в третью субботу апреля.
Современный цирк — это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.
Здание Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева построено в 1976-м и по праву является одной из достопримечательностей города. Первое представление в новом здании кыргызские артисты дали спустя два года, в 1978-м.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Турусбек Мадылбай
Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.
Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее количество языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.
Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».
Является знатоком и исследователем истории кыргызов.
Умерла поэтесса Тенти Адышева
20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.
Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.
Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.
Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.
Умерла 19 апреля 1984-го.
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