Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Памятные даты

Всемирный день цирка

Празднуется ежегодно в третью субботу апреля.

Современный цирк — это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.

Здание Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева построено в 1976-м и по праву является одной из достопримечательностей города. Первое представление в новом здании кыргызские артисты дали спустя два года, в 1978-м.