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Общество

Начаты работы по открытию перевала Калмак-Ашуу — Минтранс

Министерство транспорта сообщает о проведении дорожных работ в Нарынской области в связи с погодными условиями и сезонным открытием перевалов.

По данным пресс-службы МТиК КР, в Ат-Башинском районе на перевалах Ак-Бейт и Туз-Бель (450-544 километров автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт) работники ДЭП проводят подсыпку противоскользящих материалов на трассу.

В настоящее время в этом районе идет снег, в связи с чем с использованием спецтехники проводится расчистка снега и заносов. На сложных горных участках дорог организовано круглосуточное дежурство для своевременного реагирования на изменения погодно-климатических условий.

Одновременно работники ДЭП № 14 в Кочкорском районе на 35-42-м километрах автодороги Сары-Булак — Сон-Кол проводят работы по открытию перевала Калмак-Ашуу. В работах задействованы один погрузчик, один автобус, один манипулятор и пять рабочих.

Как отмечает министерство, перевал Калмак-Ашуу закрывается на зимний период в связи с суровыми погодными условиями, в частности из-за схода лавин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326502/
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