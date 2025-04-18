Медработников в поликлиниках освободят от лишней бумажной работы

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев поручил сократить отчетную нагрузку на учреждения первичной медико-санитарной помощи (ПСМП).
По данным пресс-центра ведомства, решение направлено на дебюрократизацию здравоохранения, повышение качества и доступности медицинских услуг.
В ближайшие месяцы проведут ревизию отчетной документации ПМСП для:
- исключения дублирующих и устаревших форм;
- устранения отчетов, не влияющих на клинические или управленческие решения;
- оптимизации сбора данных с использованием цифровых инструментов.
«Мы стремимся освободить медиков от лишней бумажной работы, чтобы они могли сосредоточиться на пациентах, а не на заполнении таблиц. Отчетность должна быть минимальной, цифровой и полезной», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.
Ключевая цель — переход к полной цифровой отчетности, где данные автоматически формируются на основе электронных медицинских карт. Это сократит ручной труд, повысит точность информации и упростит анализ данных в здравоохранении.
Первые результаты ожидаются уже в 2025 году. Меры затронут все государственные организации ПМСП.
Отметим, что отчетную нагрузку учителей снизят на 75 процентов.