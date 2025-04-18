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Общество

Медработников в поликлиниках освободят от лишней бумажной работы

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев поручил сократить отчетную нагрузку на учреждения первичной медико-санитарной помощи (ПСМП).

По данным пресс-центра ведомства, решение направлено на дебюрократизацию здравоохранения, повышение качества и доступности медицинских услуг.

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В ближайшие месяцы проведут ревизию отчетной документации ПМСП для:

  • исключения дублирующих и устаревших форм;
  • устранения отчетов, не влияющих на клинические или управленческие решения;
  • оптимизации сбора данных с использованием цифровых инструментов.

«Мы стремимся освободить медиков от лишней бумажной работы, чтобы они могли сосредоточиться на пациентах, а не на заполнении таблиц. Отчетность должна быть минимальной, цифровой и полезной», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.

Ключевая цель — переход к полной цифровой отчетности, где данные автоматически формируются на основе электронных медицинских карт. Это сократит ручной труд, повысит точность информации и упростит анализ данных в здравоохранении.

Первые результаты ожидаются уже в 2025 году. Меры затронут все государственные организации ПМСП.

Отметим, что отчетную нагрузку учителей снизят на 75 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326477/
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