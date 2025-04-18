Кыргызстанцы пожаловались на задержку выплаты «балага суйунчу»: ответ Минтруда

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции отреагировали на жалобы кыргызстанцев о задержке с выплатой пособия при рождении ребенка «балага суйунчу».

В ведомстве признали факт задержки и принесли свои извинения.

Отмечается, что причиной стал технический сбой, зафиксированный 14 марта в информационной системе министерства. Данные по выплатам временно обрабатываются вручную. По состоянию на 18 апреля основная часть сведений восстановлена. В Минтруда рассчитывают, что система заработает в штатном режиме к 24 апреля.

Ранее сообщалось, что более 57,5 миллиона сомов пособий при рождении ребенка в Кыргызстане выплатили за январь.