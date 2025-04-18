15:12
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцы пожаловались на задержку выплаты «балага суйунчу»: ответ Минтруда

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции отреагировали на жалобы кыргызстанцев о задержке с выплатой пособия при рождении ребенка «балага суйунчу».

В ведомстве признали факт задержки и принесли свои извинения.

Отмечается, что причиной стал технический сбой, зафиксированный 14 марта в информационной системе министерства. Данные по выплатам временно обрабатываются вручную. По состоянию на 18 апреля основная часть сведений восстановлена. В Минтруда рассчитывают, что система заработает в штатном режиме к 24 апреля.

Ранее сообщалось, что более 57,5 миллиона сомов пособий при рождении ребенка в Кыргызстане выплатили за январь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326467/
просмотров: 891
Версия для печати
Материалы по теме
Более 57,5 миллиона сомов пособий на новорожденного выплатили за январь
Депутат предлагает пособия «балага сүйүнчү» вкладывать в депозиты
«Балага сүйүнчү» планируют выплачивать в цифровых сомах
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
С начала года порталом «Тундук» воспользовались более 2 миллионов раз
За полгода более 70 тысяч детей получили единовременную выплату «балага суйунчу»
С начала года более 60 тысяч детей получили выплату «балага суйунчу»
За два месяца 2024 года более 26 тысяч детей получили выплату «балага сүйүнчү»
В 2023 году пособие «балага сүйүнчү» получили 146 тысяч 633 семьи
Цифра дня. На «балага сүйүнчү» в 2023 году предусмотрено 740,9 миллиона сомов
Популярные новости
У&nbsp;бессрочных водительских удостоверений в&nbsp;Tunduk появилась дата действия У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Кыргызстане укрепляют готовность на&nbsp;случай чрезвычайных ситуаций В Кыргызстане укрепляют готовность на случай чрезвычайных ситуаций
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Бизнес
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
18 апреля, пятница
15:08
В городе Ош уничтожено 18 тысяч тонн испорченного риса из США В городе Ош уничтожено 18 тысяч тонн испорченного риса...
15:06
Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
14:58
Бакыт Торобаев рассказал фермерам, как работают льготные кредитные программы
14:56
Участок дороги Балыкчи — Кочкор будут периодически перекрывать до 5 мая
14:44
Кыргызстан и Россия намерены стимулировать зеленые госзакупки