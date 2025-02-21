Более 57,5 миллиона сомов пособий на новорожденного выплатили за январь

Более 57,5 миллиона сомов пособий при рождении ребенка выплатили за январь в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

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По данным на 1 февраля, Минтруда выплатило «балага суйунчу» 14 тысячам 346 детям на общую сумму 57 миллионов 522 тысячи сомов.

Отмечается, что тройням выплатили 150 тысяч сомов, по 50 тысяч на каждого ребенка.

Для сравнения, в январе 2024 года выплатили 59 миллионов 477 тысяч сомов 14 тысячам 835 детям, тройням — по 150 тысяч.