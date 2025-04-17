05:15
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Общество

Капремонт существующих наццентров запретят. Глава Минздрава о медгородке

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на своей странице в Facebook прокомментировал планируемое строительство медицинского городка.

По его словам, городские больницы останутся на своих местах и будут улучшены. Например, на территории городской больницы № 1 будет построено новое высотное лечебное здание.

Что касается потраченных денег на ремонт, министр заметил, что будет введен запрет на строительство новых зданий и капитальный ремонт существующих национальных центров.

«Только косметический ремонт для поддержания условий. Ежегодно миллионы сомов тратятся на капремонт существующих старых зданий. При такой практике будут уходить миллиарды сомов, но условия останутся прежними. На территории Центра кардиологии без никаких разрешительных документов было начато строительства здания для частного медвуза, вырыли уже котлован — остановили», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.

Кроме того, чиновник прокомментировал вопрос расположения инфекционной и туберкулезной больниц вместе с другими.

Читайте по теме
Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека

«В настоящее время это эскизный проект, предложенный строителями. Конкретное расположение будет разработано с учетом рекомендаций Минздрава. Кстати, сейчас и туберкулезная, и инфекционная больницы расположены среди жилых и иных учреждений. Будем реалистами, расположение этих больниц за городом гораздо лучше», — считает он.

«Расположение национальных медицинских центров на окраине, близко к магистральным трассам обеспечит физическую доступность для пациентов из регионов страны. Только эти трассы могут иметь выделенную полосу движения для общественного транспорта, в том числе скорой помощи. Национальные центры призваны оказывать помощь тяжелым пациентам со всей страны, а не только горожанам», — напомнил глава Минздрава.

Он отметил, что расходы на строительство и комплектацию этих клиник покрываются не за счет лекарств и зарплат. «Ведем работу над планомерным увеличением бюджета здравоохранения, в том числе на зарплату и лекарства», — добавил Эркин Чечейбаев.

«Вы знаете, какие пробки в центре города. Улица Московская, Токтогула, Боконбаева... Кто-то проезжает по ним без пробок? Этот проект направлен в первую очередь для улучшения условий работы врачей, медсестер и санитарок. И, конечно, для того, чтобы пациенты КР наконец смогли получать медуслуги мирового уровня», — резюмировал Эркин Чечейбаев.

Напомним, в южной части столицы планируют построить современный медицинский городок, куда переведут национальные медицинские центры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326455/
просмотров: 1069
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе
Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека
Массовых увольнений нет, снижения зарплаты тоже — глава Минздрава
Цифровая история болезни. Медицинские данные соблюдаются безупречно — ЦЭЗ
В Бишкеке строят три современных парка аттракционов
Мэрия построит новые детские сады и спорткомплексы в рамках АТР
Предлагается отменить археологические исследования перед началом строительства
Между Боконбаева и Толстого под железной дорогой строят больше года путепровод
Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются
Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город
Популярные новости
У&nbsp;бессрочных водительских удостоверений в&nbsp;Tunduk появилась дата действия У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Кыргызстане укрепляют готовность на&nbsp;случай чрезвычайных ситуаций В Кыргызстане укрепляют готовность на случай чрезвычайных ситуаций
Воспитание детей. Как вырастить личность и&nbsp;не&nbsp;зародить комплексы Воспитание детей. Как вырастить личность и не зародить комплексы
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
18 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 апреля, четверг
23:45
Капремонт существующих наццентров запретят. Глава Минздрава о медгородке
23:37
Нейросеть Grok научилась редактировать документы и создавать приложения
23:09
Из числа террористических организаций в России исключили «Талибан»
22:45
В Турции узбекистанца задержали за фотосъемку женщины без разрешения
22:27
В Лейлекском районе проходит фестиваль поэзии «Өрүкзар поэзия күнү»