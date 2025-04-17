Капремонт существующих наццентров запретят. Глава Минздрава о медгородке

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на своей странице в Facebook прокомментировал планируемое строительство медицинского городка.

По его словам, городские больницы останутся на своих местах и будут улучшены. Например, на территории городской больницы № 1 будет построено новое высотное лечебное здание.

Что касается потраченных денег на ремонт, министр заметил, что будет введен запрет на строительство новых зданий и капитальный ремонт существующих национальных центров.

«Только косметический ремонт для поддержания условий. Ежегодно миллионы сомов тратятся на капремонт существующих старых зданий. При такой практике будут уходить миллиарды сомов, но условия останутся прежними. На территории Центра кардиологии без никаких разрешительных документов было начато строительства здания для частного медвуза, вырыли уже котлован — остановили», — подчеркнул Эркин Чечейбаев.

Кроме того, чиновник прокомментировал вопрос расположения инфекционной и туберкулезной больниц вместе с другими.

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«В настоящее время это эскизный проект, предложенный строителями. Конкретное расположение будет разработано с учетом рекомендаций Минздрава. Кстати, сейчас и туберкулезная, и инфекционная больницы расположены среди жилых и иных учреждений. Будем реалистами, расположение этих больниц за городом гораздо лучше», — считает он.

«Расположение национальных медицинских центров на окраине, близко к магистральным трассам обеспечит физическую доступность для пациентов из регионов страны. Только эти трассы могут иметь выделенную полосу движения для общественного транспорта, в том числе скорой помощи. Национальные центры призваны оказывать помощь тяжелым пациентам со всей страны, а не только горожанам», — напомнил глава Минздрава.

Он отметил, что расходы на строительство и комплектацию этих клиник покрываются не за счет лекарств и зарплат. «Ведем работу над планомерным увеличением бюджета здравоохранения, в том числе на зарплату и лекарства», — добавил Эркин Чечейбаев.

«Вы знаете, какие пробки в центре города. Улица Московская, Токтогула, Боконбаева... Кто-то проезжает по ним без пробок? Этот проект направлен в первую очередь для улучшения условий работы врачей, медсестер и санитарок. И, конечно, для того, чтобы пациенты КР наконец смогли получать медуслуги мирового уровня», — резюмировал Эркин Чечейбаев.

Напомним, в южной части столицы планируют построить современный медицинский городок, куда переведут национальные медицинские центры.