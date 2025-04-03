20:12
USD 86.71
EUR 95.46
RUB 1.03
Общество

Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека

Руководство страны и президент приняли решение о строительстве нового, современного медицинского городка в южной части столицы. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, там будут расположены все высокотехнологичные национальные медицинские центры.

«Для комфорта жителей республики они должны располагаться на удобных подъездных путях из регионов, близко к магистральным трассам. Центр нынешнего Бишкека в середине XX века был оптимальным. Сейчас же это перегруженная часть, пробки. Например, Национальный центр фтизиатрии раньше был чертой города, а сейчас это центральная часть, окруженная жилой зоной, микрорайонами», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что в столице есть два типа больниц:

  • городские, обслуживающие население Бишкека;
  • республиканские, обслуживающие всю страну.

«Во всяком случае так должно быть, по идее. В республиканские учреждения, имеющие статус национальных центров, обращаются пациенты из всей республики, тяжелые, которых лечить на районном, городском или областном уровне не представляется возможным. Сейчас эти национальные центры обслуживают и городское население по объективным причинам тоже. Все они сейчас нуждаются в обновлении и модернизации. Создание новых больниц республиканского значения, предоставляющих высокотехнологичные медицинские услуги, — это требование времени», — подчеркнул глава Минздрава.

Читайте по теме
В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому

По его словам, после создания медицинского городка в южной экологически чистой части столицы туда будут переведены национальные медицинские центры.

«От этого выиграют в первую очередь тяжелые пациенты из всей страны и врачи, которые, наконец, смогут работать в современных условиях. Улучшится координация между ними, будут созданы центральная усиленная лаборатория и другие службы, которыми будут пользоваться все больницы. Эффективность управления повысится», — уверен Эркин Чечейбаев.

Возможные сроки реализации проекта не уточняются, как и судьба старых зданий действующих стационаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324851/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке строят три современных парка аттракционов
Мэрия построит новые детские сады и спорткомплексы в рамках АТР
Минюст Кыргызстана озаботился квалификацией военных врачей
Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС
Предлагается отменить археологические исследования перед началом строительства
Между Боконбаева и Толстого под железной дорогой строят больше года путепровод
Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются
Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город
На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Управделами президента обещает отремонтировать и заново отстроить все соцобъекты
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
В&nbsp;мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по&nbsp;ремонту дорог В мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по ремонту дорог
Бизнес
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
3 апреля, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:56
Минздрав обратился в Минфин с просьбой повысить зарплату медработникам
19:45
В Нарыне отличников и их родителей будут поощрять заграничными поездками
19:39
Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека
19:31
Председатель кабмина проверил строящиеся объекты в Бишкеке