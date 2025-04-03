Современный медицинский городок планируют построить в южной части Бишкека

Руководство страны и президент приняли решение о строительстве нового, современного медицинского городка в южной части столицы. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, там будут расположены все высокотехнологичные национальные медицинские центры.

«Для комфорта жителей республики они должны располагаться на удобных подъездных путях из регионов, близко к магистральным трассам. Центр нынешнего Бишкека в середине XX века был оптимальным. Сейчас же это перегруженная часть, пробки. Например, Национальный центр фтизиатрии раньше был чертой города, а сейчас это центральная часть, окруженная жилой зоной, микрорайонами», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что в столице есть два типа больниц:

городские, обслуживающие население Бишкека;

республиканские, обслуживающие всю страну.

«Во всяком случае так должно быть, по идее. В республиканские учреждения, имеющие статус национальных центров, обращаются пациенты из всей республики, тяжелые, которых лечить на районном, городском или областном уровне не представляется возможным. Сейчас эти национальные центры обслуживают и городское население по объективным причинам тоже. Все они сейчас нуждаются в обновлении и модернизации. Создание новых больниц республиканского значения, предоставляющих высокотехнологичные медицинские услуги, — это требование времени», — подчеркнул глава Минздрава.

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По его словам, после создания медицинского городка в южной экологически чистой части столицы туда будут переведены национальные медицинские центры.

«От этого выиграют в первую очередь тяжелые пациенты из всей страны и врачи, которые, наконец, смогут работать в современных условиях. Улучшится координация между ними, будут созданы центральная усиленная лаборатория и другие службы, которыми будут пользоваться все больницы. Эффективность управления повысится», — уверен Эркин Чечейбаев.

Возможные сроки реализации проекта не уточняются, как и судьба старых зданий действующих стационаров.