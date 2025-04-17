Суд признал Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении Азиза Батукаева

Первомайский районный суд Бишкека заочно признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«По Азизу Батукаеву уже состоялся приговор. Алмазбека Атамбаева признали виновным без назначения наказания в связи с давностью дела», — сказал он.

Суд признал, что Алмазбек Атамбаев причастен к незаконному досрочному освобождению в апреле 2013 года из мест заключения криминального авторитета, который в 2006-м осужден на 16 лет заключения, в том числе за организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия. Сразу после досрочного освобождения Азиз Батукаев уехал в Грозный.

Напомним, по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе проходили 19 человек. В их числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокуроры Индира Джолдубаева и Аида Салянова. Бывшего председателя ГКНБ Бусурманкула Табалдиева объявили в розыск. Решением суда Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы.