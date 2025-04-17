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Общество

Как избежать пищевых отравлений, напомнили медики

О принципах безопасности пищевых продуктов напоминает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, пищевые отравления — это острые заболевания, возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной определенными микроорганизмами или содержащей токсичные для организма вещества микробной или немикробной природы.

Наиболее опасными продуктами питания в этом отношении являются домашние консервированные продукты, многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса и рыбы (котлеты, рулеты, паштеты), шаурма и другие продукты.

На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней.

Для предупреждения пищевых отравлений и кишечных инфекций необходимо соблюдать следующие меры профилактики:

— не покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли у неизвестных лиц. Особенно это касается скоропортящихся пищевых продуктов: молока, творога, сметаны и других пищевых продуктов домашнего изготовления;
— обращать внимание на сроки годности реализуемых пищевых продуктов и условия их хранения;
— не употреблять продукты с истекшим сроком годности и (или) хранившиеся вне холодильного оборудования, а также консервы с нарушением герметичности банок, с ржавчиной, деформированные, без этикетки;
— разграничить хранение в холодильнике сырья, полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции;
— тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением;
— не приобретать и не употреблять плодоовощную продукцию с признаками порчи;
— всегда мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией.

При появлении первых признаков пищевого отравления следует незамедлительно обращаться к врачу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326390/
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