Сериал о Шерлоке, драмы и российская комедия. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (14-20 апреля) выйдут сразу несколько новых сериалов, но продолжения уже полюбившихся проектов тоже будут.
Планируются выходы шведского триллера, российской комедии, новой адаптации романа Конан Дойля, сюрреалистического семейного драмеди, а также экранизации серии любовных романов Джоди Томас.
Простая и добропорядочная семья Голубевых жила спокойно и счастливо. Пока однажды учительница Ольга не оказалась в лапах мошенников. Глава семейства Вадим, чтобы выручить пострадавшую супругу и выплатить огромный трехмиллионный долг, решает продать дом в деревне. Но найти покупателей на сельскую недвижимость не удается. Главную роль исполнил звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.
Швеция. Лейла Несс, криминолог-бихевиорист, возвращается в свой родной городок. Ее детство, проведенное здесь, было омрачено страшным, пугающим событием — Лейлу удерживал в плену неизвестный преступник, который прятал ее под стеклянным куполом. Теперь другая девочка пропадает без следа, и вместе со своим партнером Вальтером, бывшим полицейским, Лейла начинает расследование.
После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.
События развиваются в 1960-е годы. Хэмптон Чемберс отбыл срок заключения после кражи со взломом и старается стать законопослушным гражданином. Но встреча с семьей и жизнь на свободе оказываются не такими, как он мечтал. В родном доме в калифорнийской долине Сан-Фернандо его ждут сюрпризы. Чтобы адаптироваться, избавиться от своего криминального прошлого и заработать денег, Хэмптон изобретает самозатачивающуюся дрель.
Техас. В живописном каньоне Рэнсом разворачиваются истории трех династий потомственных скотоводов. Владельцы ранчо сражаются друг с другом за контроль над землями, одновременно с этим противостоя внешним угрозам, стремящимся разрушить их образ жизни и все, что они создавали на протяжении многих лет. Неожиданно в город приезжает загадочный ковбой, который раскрывает секреты прошлого.
Эллиот Стейблер возвращается в полицию Нью-Йорка после сокрушительной личной потери, чтобы бороться с организованной преступностью. Однако город и департамент полиции сильно изменились за десять лет его отсутствия, и он должен адаптироваться к системе уголовного правосудия.
Судьба армейского хирурга Дорриго Эванса меняется благодаря короткому, но яркому роману с молодой женщиной по имени Эми Малвейни. Во время Второй мировой войны Эванс становится военнопленным и оказывается на строительстве Тайско-Бирманской железной дороги, так называемой дороги смерти. Выжить во время тяжелой работы почти невозможно, но Дорриго вместе с другими пленными удается сбежать.
Шайка исправившихся воров и мошенников использует свои уникальные навыки, чтобы исправлять случаи несправедливости в отношении простых граждан со стороны богачей, корпораций и коррумпированных чиновников.
Какие новые и продолжение каких старых сериалов вышли на этой неделе (7-13 апреля), можно посмотреть здесь.