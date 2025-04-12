Сериал о Шерлоке, драмы и российская комедия. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (14-20 апреля) выйдут сразу несколько новых сериалов, но продолжения уже полюбившихся проектов тоже будут.

Планируются выходы шведского триллера, российской комедии, новой адаптации романа Конан Дойля, сюрреалистического семейного драмеди, а также экранизации серии любовных романов Джоди Томас.

1 «Киловаттино», комедия, первый сезон (14 апреля)

Простая и добропорядочная семья Голубевых жила спокойно и счастливо. Пока однажды учительница Ольга не оказалась в лапах мошенников. Глава семейства Вадим, чтобы выручить пострадавшую супругу и выплатить огромный трехмиллионный долг, решает продать дом в деревне. Но найти покупателей на сельскую недвижимость не удается. Главную роль исполнил звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

2 «Стеклянный купол», драма, первый сезон (15 апреля)

Швеция. Лейла Несс, криминолог-бихевиорист, возвращается в свой родной городок. Ее детство, проведенное здесь, было омрачено страшным, пугающим событием — Лейлу удерживал в плену неизвестный преступник, который прятал ее под стеклянным куполом. Теперь другая девочка пропадает без следа, и вместе со своим партнером Вальтером, бывшим полицейским, Лейла начинает расследование.

3 «Шерлок и дочь», триллер, первый сезон (16 апреля)

После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.

4 «Американский сыр», драма, первый сезон (16 апреля)

События развиваются в 1960-е годы. Хэмптон Чемберс отбыл срок заключения после кражи со взломом и старается стать законопослушным гражданином. Но встреча с семьей и жизнь на свободе оказываются не такими, как он мечтал. В родном доме в калифорнийской долине Сан-Фернандо его ждут сюрпризы. Чтобы адаптироваться, избавиться от своего криминального прошлого и заработать денег, Хэмптон изобретает самозатачивающуюся дрель.

5 «Каньон Рэнсом», драма, первый сезон (17 апреля)

Техас. В живописном каньоне Рэнсом разворачиваются истории трех династий потомственных скотоводов. Владельцы ранчо сражаются друг с другом за контроль над землями, одновременно с этим противостоя внешним угрозам, стремящимся разрушить их образ жизни и все, что они создавали на протяжении многих лет. Неожиданно в город приезжает загадочный ковбой, который раскрывает секреты прошлого.

6 «Закон и порядок: Организованная преступность», детектив, пятый сезон (17 апреля)

Эллиот Стейблер возвращается в полицию Нью-Йорка после сокрушительной личной потери, чтобы бороться с организованной преступностью. Однако город и департамент полиции сильно изменились за десять лет его отсутствия, и он должен адаптироваться к системе уголовного правосудия.

7 «Узкая дорога на дальний север», мелодрама, первый сезон (18 апреля)

Судьба армейского хирурга Дорриго Эванса меняется благодаря короткому, но яркому роману с молодой женщиной по имени Эми Малвейни. Во время Второй мировой войны Эванс становится военнопленным и оказывается на строительстве Тайско-Бирманской железной дороги, так называемой дороги смерти. Выжить во время тяжелой работы почти невозможно, но Дорриго вместе с другими пленными удается сбежать.

8 «Грабь награбленное: Искупление», детектив, третий сезон (18 апреля)

Шайка исправившихся воров и мошенников использует свои уникальные навыки, чтобы исправлять случаи несправедливости в отношении простых граждан со стороны богачей, корпораций и коррумпированных чиновников.

Какие новые и продолжение каких старых сериалов вышли на этой неделе (7-13 апреля), можно посмотреть здесь.