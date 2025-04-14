В Кыргызстане справки о судимости будут выдавать только в электронном виде

С 14 апреля в Бишкеке и Оше, а с 1 мая по всей стране прекращается выдача справок о привлечении к уголовной ответственности и наличии (или отсутствии) судимости в бумажном формате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Теперь такие справки можно получить только в электронном виде через мобильное приложение «Тундук».
Исключения предусмотрены для:
- лиц от 50 лет и старше;
- социально уязвимых категорий населения;
- случаев, когда справка необходима для предоставления за пределами Кыргызской Республики.