В Кыргызстане справки о судимости будут выдавать только в электронном виде

С 14 апреля в Бишкеке и Оше, а с 1 мая по всей стране прекращается выдача справок о привлечении к уголовной ответственности и наличии (или отсутствии) судимости в бумажном формате. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Теперь такие справки можно получить только в электронном виде через мобильное приложение «Тундук».

Исключения предусмотрены для: