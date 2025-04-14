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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке закрывается еще один участок бульвара Молодой Гвардии

В Бишкеке на реабилитацию 15 апреля закроют еще один участок бульвара Молодой Гвардии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для движения транспорта закрывается отрезок от проспекта Чуй до улицы Рыскулова с западной стороны. С восточной стороны организовано временное двустороннее движение.

Подрядной организацией является ОсОО «ДорСтрой Групп».

Столичный муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325970/
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