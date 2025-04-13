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Общество

МЧС провел аэровизуальное обследование селевых врезов, горных озер и ледников

МЧС провел аэровизуальное обследование селевых врезов, горных озер и ледников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в течение трех часов на высоте до 4 тысяч метров над уровнем моря специалисты провели фоновую оценку селевых врезов и очагов, обследование состояния высокогорных моренных озер и ледников в бассейне реки Ала-Арча, Аламедин и Нооруз.

По данным департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных установлено, что на сегодняшний день моренные озера находятся в зимнем режиме. Мониторинг показал, что гидрологическая обстановка по бассейнам рек соответствует сезонным погодным условиям.

Ранее директор департамента Даурбек Сакыев и руководство МЧС совершили аэровизуальное обследование предгорий Кунгей Ала-Тоо в Иссык-Кульской области. Была проведена оценка высоты снежного покрова и процесса снеготаяния.

Аэровизуальные обследования будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325837/
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