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Общество

Ущерб от сильного ветра на Иссык-Куле составил почти 1,5 миллиона сомов — МЧС

Ущерб от сильного ветра в Иссык-Кульской области превысил 1 миллион 436 тысяч 775 сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, по всем фактам составлен акт.

Напомним, в ночь на 12 апреля 2025 года в селе Туура-Суу Болот Мамбетовского айыльного аймака Тонского района сильный ветер, скорость которого достигла 25-30 метров в секунду, пострадали дома. Ветер сорвал крыши домов и повалил заборы из пескоблока 35 жилых домов (из них застрахованы 29), 26 хозяйственных построек и 3 социальных объектов (крыша школьного склада для хранения угля, наружная отделка стен ФАПа, крыша теплицы).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325836/
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