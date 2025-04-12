Акция «Сад памяти» с участием дипломатов прошла в селе Кайырма

Акция «Сад памяти» с участием дипломатов прошла в Кыргызстане. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

В ней приняли участие послы России, Казахстана и Азербайджана.

Дипломаты высадили деревья в селе Кайырма в честь героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь также открыли барельеф «Героям родной земли» в честь 80-летия Победы.

Ранее в парке Дружбы регионов Кыргызстана и России в Джалал-Абаде посадили 80 саженцев березы.

«Сад памяти» — международная эколого-патриотическая акция, направленная на ежегодную высадку в России и других странах 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.