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Общество

В Джалал-Абаде прошла акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Дня Победы

В Джалал-Абаде сегодня прошла международная акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Дня Победы. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Оше.

Генконсульства России в Оше
Фото Генконсульства России в Оше

Отмечается, что участники высадили 80 молодых берез в парке Дружбы регионов Кыргызстана и России.

В посадке приняли участие представители военно-патриотического клуба «Наследие», администрации города, ассоциации «Славянская диаспора», Российской православной церкви Архангела Михаила, учителя проекта «Российский учитель за рубежом», Совета ветеранов Баткена, Джалал-Абадского городского союза ветеранов войны в Афганистане, Союза ветеранов Военно-морского флота КР, татаро-башкирского центра «Идель» и Русского дома и Генконсульства РФ в Оше.

Высаженные деревья станут напоминанием о мужестве тех, кто отдал свою жизнь за Победу, отметили организаторы.

«Сад памяти» — международная эколого-патриотическая акция, направленная на ежегодную высадку в России и других странах 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323624/
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