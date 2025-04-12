21:04
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Общество

Из Бишкека в «Ала-Арчу» запустят прямые автобусные маршруты

Из Бишкека в природный парк «Ала-Арча» запустят прямые автобусные маршруты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что в парке ожидаются большие изменения, направленные на сохранение экологической устойчивости.

«С мая въезд в парк автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, будет полностью запрещен. В настоящее время строительство просторной автостоянки близится к завершению. Прибывших посетителей теперь будут доставлять внутрь парка специально организованные электрокары. В ближайшее время будут запущены прямые автобусные маршруты из Бишкека. Пробок у въезда в парк, как раньше, быть не должно.

Кроме того, в парке впервые строится канатная дорога, которая будет введена в эксплуатацию к концу года. В верхней части строятся гостиница, ресторан, бассейн и дома в стиле A-frame, сообщил Каныбек Туманбаев.

Все эти действия предпринимаются с целью сохранить природу и в то же время создать для людей удобные, безопасные и современные условия, добавил он.

Ранее отмечалось, что в парке запретят жарить шашлыки.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325825/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Ала-Арча паркында эс алуучуларга шишкебек жасоого тыюу салынат
В «Ала-Арче» отдыхающим запретят жарить шашлыки
В природный парк «Ала-Арча» запретят въезд на автомобилях
Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться вокруг своих точек
Реку Аламедин очистили почти от 47 тысяч тонн мусора
В парке «Ала-Арча» туристов на электромобилях будут перевозить бесплатно
В природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу
Ала-Арча жаратылыш паркына асма жол курулушу мүмкүн
«Ала-Арча» мамлекеттик жаратылыш паркында ресторан ачылды
В Государственном природном парке «Ала-Арча» открыли ресторан
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
12 апреля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 апреля: днем будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 апреля: днем будет ж...
20:41
Из Бишкека в «Ала-Арчу» запустят прямые автобусные маршруты
20:27
Делегация Кыргызстана принимает участие в IV Анталийском дипломатическом форуме
19:47
Омбудсмен просит Военную прокуратуру расследовать драку в спецназе «Илбирс»
19:15
Около 100 человек погибли в результате ударов молний в Индии и Непале