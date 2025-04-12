Из Бишкека в «Ала-Арчу» запустят прямые автобусные маршруты

Из Бишкека в природный парк «Ала-Арча» запустят прямые автобусные маршруты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.



Он отметил, что в парке ожидаются большие изменения, направленные на сохранение экологической устойчивости.

«С мая въезд в парк автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, будет полностью запрещен. В настоящее время строительство просторной автостоянки близится к завершению. Прибывших посетителей теперь будут доставлять внутрь парка специально организованные электрокары. В ближайшее время будут запущены прямые автобусные маршруты из Бишкека. Пробок у въезда в парк, как раньше, быть не должно.

Кроме того, в парке впервые строится канатная дорога, которая будет введена в эксплуатацию к концу года. В верхней части строятся гостиница, ресторан, бассейн и дома в стиле A-frame, сообщил Каныбек Туманбаев.

Все эти действия предпринимаются с целью сохранить природу и в то же время создать для людей удобные, безопасные и современные условия, добавил он.

Ранее отмечалось, что в парке запретят жарить шашлыки.