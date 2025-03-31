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Общество

В «Ала-Арче» отдыхающим запретят жарить шашлыки

В природном парке «Ала-Арча» отдыхающим запретят готовить шашлыки и прочую еду. Об этом журналистам 31 марта сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, с 1 мая вводятся новые правила для желающих отдохнуть в парке. В природном парке будут открыты точки общепита. Каныбек Туманбаев сообщил, что это государственные заведения.

Кроме того, на территорию «Ала-Арчи» можно будет заезжать только на электромобилях. Управделами сообщил, что для посетителей на обычных авто уже закуплено 84 электрокара.

Ранее сообщалось, что на территорию природного парка «Ала-Арча» запретят заезжать на автомобилях. Посетители будут оставлять свой транспорт у въезда, а по парку люди будут передвигаться на 14-местных электрокарах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324457/
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