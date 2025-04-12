Туристическим поездом по маршруту Балыкчи – Бишкек воспользовался 91 иностранец

Сегодня, 12 апреля, в Бишкек прибыл очередной туристический поезд из Балыкчи. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Туристы посетили живописные природные уголки, исторические и культурные достопримечательности области, после чего сегодня вернулись в Бишкек.

Отмечается, что туристический маршрут охватывает Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, объединяя культуру и природные красоты трех стран. Состав поезда – 12 вагонов, страну посетил 91 турист из Германии, Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Чехии, Нидерландов, Канады и других стран.

В компании добавили, что Кыргызстан продолжает привлекать туристов со всего мира благодаря своим природным богатствам, историческому наследию и гостеприимству.

Напомним, ранее в Чуйской области неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы.