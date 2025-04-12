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Общество

Водитель, выехавший на встречную полосу, оштрафован на 15 тысяч сомов

В Бишкеке водитель, выехавший на встречную полосу, оштрафован на 15 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Так в милиции отреагировали на видеозапись в социальных сетях, на которой автомобиль марки Toyota Land Cruiser едет по встречной полосе.

«По данному факту сотрудники Патрульной службы милиции Бишкека оперативно установили указанный автомобиль, выписали штраф в размере 15 тысяч сомов и провели разъяснительную работу с водителем», – говорится в сообщении.

В ГУОБДД напоминают, что из-за таких негативных явлений с 1 сентября возникает требование отправлять водителей, не знающих Правила дорожного движения, на пересдачу экзамена.

пресс-службы ГУОБДД
Фото пресс-службы ГУОБДД. Штраф

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325783/
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