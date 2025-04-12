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Общество

Кыргызстан установил дипломатические отношения с Буркина-Фасо, Белизом и Сомали

Кыргызстан установил дипломатические отношения с Буркина-Фасо, Белизом и Сомали, сообщает МИД.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, в рамках визита министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева в Нью-Йорк были установлены дипломатические отношения с тремя государствами — Буркина-Фасо, Белизом и Сомали.

Соответствующие совместные коммюнике подписаны постоянными представителями стран при ООН.

В ходе переговоров стороны выразили готовность к развитию политического диалога и договорились об укреплении сотрудничества посредством двусторонних консультаций и визитов на высоком уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325777/
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