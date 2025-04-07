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Общество

Глава МИД Кыргызстана посетит Нью-Йорк с рабочим визитом

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с рабочим визитом с 7 по 8 апреля.

Он проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также его дальнейшего укрепления. Особое внимание уделят реализации договоренностей, достигнутых между генсекретарем и главой государства Садыром Жапаровым в рамках его визита в Кыргызстан в июле прошлого года.

Кроме того, в ходе визита состоится ряд двусторонних встреч с руководителями региональных организаций для обсуждения вопросов взаимодействия в рамках международного партнерства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325057/
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