Глава МИД Кыргызстана посетит Нью-Йорк с рабочим визитом

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с рабочим визитом с 7 по 8 апреля.

Он проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также его дальнейшего укрепления. Особое внимание уделят реализации договоренностей, достигнутых между генсекретарем и главой государства Садыром Жапаровым в рамках его визита в Кыргызстан в июле прошлого года.

Кроме того, в ходе визита состоится ряд двусторонних встреч с руководителями региональных организаций для обсуждения вопросов взаимодействия в рамках международного партнерства.