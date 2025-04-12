В Чолпон-Ате и Джалал-Абаде построят телевизионные центры

В Национальном агентстве по инвестициям состоялось подписание соглашения о государственно-частном партнерстве по строительству телевизионных центров в Чолпон-Ате и Джалал-Абаде. Об этом сообщили в Центре ГЧП.

Уточняется, что проект предполагает возведение двух корреспондентских пунктов в этих городах. Размер инвестиций оценивается в 320 миллионов сомов.

Планируется модернизация телерадиоинфраструктуры в регионах, создание условий для производства и вещания радио- и телепрограмм.

Документ также предусматривает передачу частному партнеру земельных участков на льготных условиях для проектирования и строительства. В будущем партнеры будут совместно управлять объектами с возможностью субаренды помещений.