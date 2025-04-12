Сели в Кыргызстане в 2024 году нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда сомов

На территории Кыргызстана в прошлом году зафиксировали 339 случаев схода селей. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Отмечается, что стихийные бедствия привели к материальному ущербу на сумму более 1 миллиарда 255 миллионов сомов и унесли жизни 22 человек.

По подсчетам ведомства, паводковые воды затопили по всей стране:

5 тысяч 766 жилых домов;

84 социальных объекта;

590 гектаров посевных площадей;

411 автомобильных и внутрихозяйственных дорог;

24 километра селевых каналов;

80 мостов;

135 автомобилей.

Также зафиксированы случаи, когда водой уносило скот.

Данные цифры являются рекордными за последние 30 лет. Они тяжело сказываются на людях и инфраструктуре республики. По данным ПРООН, рост количества стихийных бедствий напрямую связан с изменением климата, деградацией окружающей среды и быстрой урбанизацией.

Для борьбы со стихийными бедствиями МЧС при поддержке международных партнеров провело научно-практическую конференцию по мониторингу и прогнозированию природных бедствий, вызванных изменением климата, в которой приняли участие более 100 ученых, практиков и представителей государственных органов, академических кругов и международных организаций.