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Общество

Сели в Кыргызстане в 2024 году нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда сомов

На территории Кыргызстана в прошлом году зафиксировали 339 случаев схода селей. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Отмечается, что стихийные бедствия привели к материальному ущербу на сумму более 1 миллиарда 255 миллионов сомов и унесли жизни 22 человек. 

По подсчетам ведомства, паводковые воды затопили по всей стране:

  • 5 тысяч 766 жилых домов;
  • 84 социальных объекта;
  • 590 гектаров посевных площадей;
  • 411 автомобильных и внутрихозяйственных дорог;
  • 24 километра селевых каналов;
  • 80 мостов;
  • 135 автомобилей.

Также зафиксированы случаи, когда водой уносило скот.

Данные цифры являются рекордными за последние 30 лет. Они тяжело сказываются на людях и инфраструктуре республики. По данным ПРООН, рост количества стихийных бедствий напрямую связан с изменением климата, деградацией окружающей среды и быстрой урбанизацией.

Для борьбы со стихийными бедствиями МЧС при поддержке международных партнеров провело научно-практическую конференцию по мониторингу и прогнозированию природных бедствий, вызванных изменением климата, в которой приняли участие более 100 ученых, практиков и представителей государственных органов, академических кругов и международных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325749/
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