Стихийные бедствия: в Бишкеке обсудили меры по раннему оповещению

В Бишкеке МЧС при поддержке международных партнеров провело научно-практическую конференцию по мониторингу и прогнозированию природных бедствий, вызванных изменением климата. Об этом сообщили в ПРООН.

Отмечается, что в прошлом году в Кыргызстане зафиксировано рекордное количество селей с тяжелыми последствиями для людей и инфраструктуры. Рост количества стихийных бедствий напрямую связан с изменением климата, деградацией окружающей среды и быстрой урбанизацией, говорится в сообщении ПРООН.

В ходе конференции, в которой приняли участие более 100 ученых, практиков и представителей государственных органов, академических кругов, международных организаций и частных компаний из Центральной Азии, Европы и других стран, продемонстрированы передовые технологии — от аналитики на основе ИИ до спутниковых систем наблюдения и гидрометеорологических моделей.

«Эксперты из Словении, Узбекистана, Грузии, Казахстана и Китая поделились передовым опытом и историями успеха, подчеркнув важность трансграничного сотрудничества в управлении рисками стихийных бедствий», — сообщили в ПРООН.

Отмечается, что по итогам конференции принята резолюция, в которой изложены совместные обязательства:

по разработке национальной стратегии многоуровневой системы раннего оповещения о стихийных бедствиях;

по интеграции платформ на основе ИИ, данных и региональной информации в системах раннего оповещения;

по разработке устойчивых механизмов финансирования и привлечению международных финансовых институтов для укрепления устойчивости к стихийным бедствиям во всем регионе.

В августе 2024 года МЧС сообщало, что в КР зарегистрировано рекордное количество случаев схода селей — свыше 300. Это самый высокий показатель за последние 30 лет.