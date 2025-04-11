Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс

Комиссия по отбору проекта новой редакции государственного гимна КР приняла решение предложить провести повторный конкурс. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что на заседании комиссии, которое проводилось 9-10 апреля, всесторонне проанализировали представленные проекты. Однако произведение, в полной мере отвечающее содержательным и художественным требованиям гимна, не найдено.

В связи с этим принято решение внести предложение об объявлении повторного конкурса с изменениями. Так, на первом этапе предлагается выбрать новый текст гимна, а на втором — объявить конкурс на создание музыкального произведения к этому тексту.

Уточняется, что авторы с предыдущего конкурса могут принять участие и в повторном, но уже с новым проектом.

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Конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна объявлен в феврале этого года, а в декабре 2024-го создана межведомственная комиссия по изменению гимна. Она должна внести на рассмотрение Жогорку Кенеша три варианта нового гимна, а парламент должен выбрать итоговый вариант и утвердить его законом.

Идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.

По данным Министерства культуры, всего с 7 февраля по 20 марта поступило 703 предложения от 488 граждан. После проверки всех документов и материалов на соответствие требованиям зарегистрировано 285 проектов от 165 граждан: