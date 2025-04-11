14:57
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс

Комиссия по отбору проекта новой редакции государственного гимна КР приняла решение предложить провести повторный конкурс. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Отмечается, что на заседании комиссии, которое проводилось 9-10 апреля, всесторонне проанализировали представленные проекты. Однако произведение, в полной мере отвечающее содержательным и художественным требованиям гимна, не найдено.

В связи с этим принято решение внести предложение об объявлении повторного конкурса с изменениями. Так, на первом этапе предлагается выбрать новый текст гимна, а на втором — объявить конкурс на создание музыкального произведения к этому тексту.

Уточняется, что авторы с предыдущего конкурса могут принять участие и в повторном, но уже с новым проектом.

Читайте по теме
Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры рассказало, какие призы ждут победителей

Конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна объявлен в феврале этого года, а в декабре 2024-го создана межведомственная комиссия по изменению гимна. Она должна внести на рассмотрение Жогорку Кенеша три варианта нового гимна, а парламент должен выбрать итоговый вариант и утвердить его законом.

Идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.

По данным Министерства культуры, всего с 7 февраля по 20 марта поступило 703 предложения от 488 граждан. После проверки всех документов и материалов на соответствие требованиям зарегистрировано 285 проектов от 165 граждан:

  • полные проекты (текст, партитура и музыкальное сопровождение) — 90;
  • текст песни с музыкальным сопровождением — 3;
  • текст песни с партитурой музыки — 3;
  • текст песни с вокальным сопровождением (без музыкального инструмента) — 10;
  • только текст — 177;
  • только музыка (ноты) — 2 (из них 1 партитура с вокальным сопровождением).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325702/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Мамлекеттик гимндин долбоорун тандоо уланууда. Комиссиянын II отуруму өттү
Новый гимн Кыргызстана. Как проходит отбор текста и музыки, рассказали чиновники
Шанс есть. В КР пройдет конкурс на должности руководителей 22 медорганизаций
Кыргызстанец занял первое место в хореографическом фестивале в Бурятии
На музыкальный конкурс «Интервидение» выделили 750 миллионов рублей
Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии
Жаңы гимн. Сынакка 564 материал түшүп, анын 91и катталган
Новый гимн. На конкурс поступило 564 работы, из них зарегистрирована 91
Конкурс «Приношение русской музыке» проходит в Бишкеке
Минкультуры уже зарегистрировало 23 проекта нового гимна КР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Бизнес
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;You Tube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
11 апреля, пятница
14:33
Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем...
14:31
В ЖК просят Соцфонд разработать отдельную пенсионную политику для фермеров
14:09
Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс
14:07
Минобразования обещает сократить отчетность для учителей
14:06
В Балыкчи отремонтируют железную дорогу до пляжа