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Общество

Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры рассказало, какие призы ждут победителей

Победителям и призерам конкурса создания новых текста и музыки государственного гимна Кыргызстана вручат денежные призы. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

По данным ведомства, предусмотрены следующие виды поощрения:

  • первое место — 1,5 миллиона сомов и диплом победителя;
  • второе место — 1 миллион сомов и диплом лауреата;
  • третье место — 500 тысяч сомов и диплом лауреата.

Предусмотрены также спецпризы — по 250 тысяч сомов за четвертое и пятое места.

Заявки принимаются до 20 марта 2025 года в Министерстве культуры (Бишкек, улица Пушкина, 78), а также в электронном формате по адресу gimn.2025@minculture.gov.kg.

Напомним, Министерство культуры объявит республиканский конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна. По словам замглавы ведомства Тимурлана Ажымалиева, цель конкурса — создать произведение, отражающее историческое наследие, культуру и единство народа. К участию приглашаются композиторы, поэты, музыканты и творческие коллективы.

Ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек улуу заявил о необходимости изменения гимна. Торага считает, что нынешний государственный символ трудноисполняем. По его словам, гимн должен быть принят до апреля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319244/
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