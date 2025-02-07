Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры рассказало, какие призы ждут победителей

Победителям и призерам конкурса создания новых текста и музыки государственного гимна Кыргызстана вручат денежные призы. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

По данным ведомства, предусмотрены следующие виды поощрения:

первое место — 1,5 миллиона сомов и диплом победителя;

второе место — 1 миллион сомов и диплом лауреата;

третье место — 500 тысяч сомов и диплом лауреата.

Предусмотрены также спецпризы — по 250 тысяч сомов за четвертое и пятое места.

Заявки принимаются до 20 марта 2025 года в Министерстве культуры (Бишкек, улица Пушкина, 78), а также в электронном формате по адресу gimn.2025@minculture.gov.kg.

Напомним, Министерство культуры объявит республиканский конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна. По словам замглавы ведомства Тимурлана Ажымалиева, цель конкурса — создать произведение, отражающее историческое наследие, культуру и единство народа. К участию приглашаются композиторы, поэты, музыканты и творческие коллективы.

Ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек улуу заявил о необходимости изменения гимна. Торага считает, что нынешний государственный символ трудноисполняем. По его словам, гимн должен быть принят до апреля 2025 года.