Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры объявит конкурс на новую редакцию текста

Министерство культуры объявит республиканский конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна. Об этом сообщил замглавы ведомства Тимурлан Ажымалиев в ходе первого заседания межведомственной комиссии по изменению гимна.

По его словам, цель конкурса – создать произведение, отражающее историческое наследие, культуру и единство народа. К участию приглашаются композиторы, поэты, музыканты и творческие коллективы.

Напомним, ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек улуу заявил о необходимости изменения гимна. Торага считает, что нынешний государственный символ трудноисполняем. По его словам, гимн должен быть принят до апреля 2025 года.