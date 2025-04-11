В части Бишкека 15 апреля отключат подачу питьевой воды с 10.00 часов до 22.00 часов в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.
Район отключения: село Сарбан, село Джал, жилмассив «Орок» верх, жилмассив «Сары-Озон», село Кашкабаш, западная часть 105-й контур, жилмассив ТЭЦ-2, район новой селекции, Достук, жилмассив «Ак-Ордо» (южнее улицы Ахунбаева), жилмассив «Ак-Ордо» Сокулукский район (выше улицы Ахунбаева), жилмассив «Ак-Ордо» (южнее улицы Омур).
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Баш-Кара-Суу» и на городских водопроводных сетях.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.