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Общество

В мэрии Бишкека не назвали сроки строительных работ в школе № 23

В мэрии Бишкека не назвали 24.kg сроки строительных работ и дату возможного открытия школы № 23 имени И.Гете.

Напомним, общеобразовательную организацию закрыли осенью 2024 года. Родители учащихся были возмущены тем, что ремонт школы решили проводить во время учебного года, а не на летних каникулах. «На дворе апрель, проведены ли какие-то работы?» — поинтересовался один из читателей.

По данным муниципалитета, согласно техническому заключению Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования от 28 августа 2024 года, состояние здания школы № 23 не соответствовало требованиям нормативных документов и было признано сейсмически опасным.

«Чтобы начать проектирование нового здания школы, необходимо заключение о снятии действующего здания с баланса и его сносе (демонтаже). В связи с этим было направлено письмо в муниципальную администрацию мэрии города Бишкека по Свердловскому району с просьбой сформировать комиссию и предоставить заключение. Конкурс на разработку проекта объявлен 12 февраля 2025 года, вскрытие конкурсных заявок состоялось 26 февраля. С проектной организацией заключен договор, ведутся проектные работы», — сообщили в мэрии.

С целью недопущения срыва учебного процесса учащихся школы № 23 перевели в три близлежащие общеобразовательные организации.

В школе № 10 обучаются ученики 1-4-х классов; в школе № 76 — учащиеся 6-х и 9-х классов; в школе № 4 — ученики 5-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов.

Напомним, в настоящее время идет запись в первый и второй классы. В Бишкеке остро стоит вопрос нехватки мест в школах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325633/
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