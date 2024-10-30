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Агент 024

Столичную школу-гимназию № 23 собираются закрыть на ремонт

В Бишкеке Учебно-воспитательный комплекс-гимназию № 23 имени И.В. Гете собираются закрыть на капитальный ремонт после осенних каникул. Об этом 24.kg сообщили родители учеников данного учебного заведения.

Известно, что учеников распределят по трем школам Свердловского района. В свою очередь, в пресс-службе департамента образования мэрии столицы пояснили 24.kg, что есть заключение сейсмоинститута по определенным блокам этой школы и необходимо провести ремонт.

В муниципалитете отметили, что на данный момент идут работы в соответствии с законодательством КР. Подробную информацию о сроках работ и условиях распределения учеников обещали сообщить позже.

Родители учащихся возмущены, что ремонт школы решили проводить во время учебного года, а не на летних каникулах. Кроме того, они заявили о неудобстве для самих учеников, поскольку им придется добираться до школы, куда их определят, а ведь в некоторых семьях несколько детей и придется их развозить по разным учебным заведениям.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/309817/
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