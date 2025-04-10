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Общество

Знаменитый павильон «Ак-Суу» передан мэрии Бишкека. Там построят туркомплекс

Знаменитый павильон «Ак-Суу» («Соки-Воды») с земельным участком передан на баланс управления культуры мэрии Бишкека приказом ДУМИ от 6 декабря 2024 года. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, к павильону разрабатываются концепция туристического выставочного комплекса, а также смета на ремонт. В настоящее время работа продолжается.

Напомним, бишкекчане просили спасти знаменитый павильон, так как территория вокруг него превратилась в складирование мусора и запрещенных здесь к прокату мини-аттракционов, киосков мороженого и батутов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325614/
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