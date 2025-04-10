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Общество

Потребление кофеина может снизить риск развития болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона имеет мультифакториальную природу, идет сочетание генетических и экологических факторов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила невролог, специалист двигательных расстройств Чолпон Шамбетова.

По ее словам, играют роль образ жизни, окружающая среда и генетика.

«Около 10-15 процентов болезней могут наследоваться. Но это необязательно говорит о том, что мы заболеем, хотя риски есть. Здоровый образ жизни и правильное питание дают хорошую надежду на активную старость. Есть еще один интересный момент из исследований: потребление кофеина (кофе, чай) может уменьшать риск развития болезни Паркинсона в будущем. Курение, как бы это странно ни звучало, тоже может уменьшать риск. Но курение — это плохо и приводит к другим смертельным болезням», — сказала Чолпон Шамбетова.

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Она отметила, что большинство пациентов с болезнью Паркинсона очень хорошо реагирует на лекарственное лечение, мышцы расслабляются, движения улучшаются.

«Профилактические методы, которые на данный момент имеют доказательность, — это движения, упражнения, активный образ жизни. Наши пациенты привыкают, что нужно ходить около часа в день», — отметила Чолпон Шамбетова.

Напомним, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля. По данным ВОЗ, во всем мире наблюдается быстрый рост инвалидности и смертности в результате этого недуга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325562/
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