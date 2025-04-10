Тестирование детей мигрантов в России прокомментировал МИД Кыргызстана

МИД Кыргызстана напоминает, что с 1 апреля 2025 года в России вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об образовании», в соответствии с которым устанавливается, что прием иностранных граждан, законно находящихся на территории Российской Федерации, на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется только при условии успешного прохождения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных программ.

«Согласно информации Министерства просвещения РФ, тестирование будет проводиться в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях на бесплатной основе.

Тестирование состоит из устной и письменной частей (за исключением детей, поступающих в первый класс, для которых тестирование проводится в устной форме). Во время проведения тестирования будет вестись аудио- и видеозапись», — проинформировали в ведомстве.

Для прохождения тестирования родители должны предоставить в школу следующие сведения:

копии документов, подтверждающих родство заявителя (заявителей) или законность представления прав ребенка;

копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка и его законного (законных) представителя (представителей) на территории Российской Федерации;

копии документов, подтверждающих прохождения государственной дактилоскопической регистрации ребенка;

копии документов, удостоверяющих личность ребенка;

копии документов, подтверждающих присвоение родителю (родителям) (законному (законным) представителю (представителям) идентификационного номера налогоплательщика; страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии), а также страхового номера индивидуального лицевого счета ребенка (при наличии);

медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

копии документов, подтверждающих осуществление родителем (законным представителем) трудовой деятельности (при наличии).

В случае успешного прохождения тестирования ребенок будет зачислен в школу, а в случае неуспешного — ему будет предложено пройти дополнительное обучения русскому языку. Повторное прохождения тестирования возможно не ранее чем через три месяца со дня предыдущего тестирования.

МИД КР рекомендует соотечественникам, находящимся в РФ, заранее ознакомиться с основными изменениями законодательства в сфере образования, направленными на установление требований к приему детей иностранных граждан в общеобразовательные организации.